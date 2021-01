Il doppio volto di Bill Gates: ambientalista ma investitore nei jet di lusso

Il fondatore di Microsoft Bill Gates pubblicherà, il prossimo 16 febbraio 2021, il suo nuovo libro-evento, Come evitare un disastro climatico. L’opera è in traduzione in 34 paesi e in Italia sarà edito da La nave di Teseo per la collana I Fari. " È stimolante vedere così tanta passione nell’affrontare il cambiamento climatico e sapere che il mondo ha fissato alcuni obiettivi ambiziosi per risolverlo. Ciò di cui abbiamo bisogno ora sono piani concreti per raggiungere questi obiettivi " spiega Gates dal suo sito internet. " Col mio libro condividerò ciò che ho imparato in più di un decennio di studio del cambiamento climatico con esperti, e investirò nelle innovazioni di cui avremo bisogno per affrontarlo. Spero di poter spiegare la scienza in modo chiaro e convincente" prosegue Gates.

Il "filantropo", tuttavia, predica bene e razzola malissino. Come riporta il Guardian, infatti, Gates sta partecipando con il suo fondo di investimento per l'acquisto del più grande operatore di jet privati ​​del mondo. Operazione da circa 3 miliardi di sterline. Cascade Investment, il fondo che gestisce gran parte del patrimonio personale da 134 miliardi di dollari di Gates, ha annunciato venerdì, in accordo con Blackstone, di aver avanzato un'offerta per l'acquisto della Signature Aviation, società multinazionale britannica di servizi di aviazione con sede a Londra. Insomma, ambientalisti sì, purché lo siano gli altri. Secondo uno studio condotto da accademici dell'Università di Lund, Gates inquina parecchio a causa dei suoi viaggi regolari su jet privati. Ha preso 59 voli in un anno percorrendo più di 200.000 miglia, secondo il rapporto, emettendo circa 1.600 tonnellate di anidride carbonica. I ricercatori hanno scoperto che i jet privati ​​emettono fino a 40 volte più anidride carbonica per passeggero rispetto ai normali voli commerciali. Non male per un ultra-miliardario che vuole spiegarci come cambiare la nostra vita, cercando di inquinare meno.