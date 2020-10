È bufera sulla Pelosi: "Biden vincerà comunque"

Mancano ormai pochi giorni alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. E benché il risultato sia tutt'altro che scontato, i democratici sono sicuri di avere la vittoria in pugno e che Donald Trump sarà sconfitto. Lo speaker della Camera Nancy Pelosi, parlando ad una conferenza stampa a Capitol Hill, ha fatto un’affermazione che ha suscitato lo sgomento di molti. La politica italoamericana ha infatti affermato che Joe Biden diventerà presidente degli Stati uniti “ qualsiasi sia il risultato delle elezioni".

“ Sono molto sicura che Joe Biden verrà eletto presidente martedì” , ha dichiarato ai giornalisti la Pelosi, aggiungendo molto candidamente: “Qualsiasi sia il conteggio finale dei voti di martedì, sarà eletto. Il 20 gennaio si insedierà come presidente degli Stati Uniti” . Mentre i giornalisti non hanno fatto domande alla Pelosi riguardo alla “strana” affermazione fatta, Fox News ha riportato le sue frasi e la maggior parte dei repubblicani ha definito la sua dichiarazione “un'ammissione che i democratici trufferanno le elezioni in tutti i modi pur di vincere” . Non appena il discorso di Nancy Pelosi è stato postato sui social, tantissimi utenti si sono riversati sotto il tweet per commentare la bizzarra affermazione, definendola una minaccia. L'equivoca affermazione non è sfuggita agli elettori americani, che ora si chiedono se l'asso nella manica dei Dem sia truccare le imminenti elezioni.

“ Questo significa che i democratici sono determinati a vincere con qualsiasi mezzo. Credo significhi che la Pelosi sia una minaccia nazionale! Vuol dire che hanno talmente paura di di ciò che verrà fuori, che rischieranno la guerra pur di nascondere i loro crimini” , scrive un utente. E ancora: “Hanno fatto la più grande operazione di frode della storia, quindi non mi stupisce…” . “Se è così sicura è solo perché hanno un piano per truccare le elezioni. È spaventoso! ”. I commenti sorpresi dall’ambiguità delle frasi della Pelosi sono tanti. La politica è apparsa molto sicura della vittoria del democratico Biden, suggerendo al presidente Trump di accettare la sconfitta da uomo, dando la sua disfatta per certa. Parlando ai microfoni della Msnbc Pelosi ha affermato: “La miglior cosa che il presidente può fare per la nostra nazione è accettare il risultato di questa elezione da vero uomo” . Anche quest’ultima dichiarazione dello speaker della Camera ha fatto discutere: i democratici sanno già in anticipo chi diventerà presidente degli Stati Uniti, o quello della Pelosi è solo una strategia per ostentare e infondere sicurezza agli elettori agli sgoccioli delle votazioni?

Speaker Pelosi: "I feel very confident that Joe Biden will be elected President on Tuesday. Whatever the end count is on the election that occurs on Tuesday, he will be elected, on January 20th he will be inaugurated President." pic.twitter.com/NNGAeiKSxP — The Hill (@thehill) October 29, 2020