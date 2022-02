"Cancelli la Rowling? Addio al mio abbonamento". La crociata del Nyt è un boomerang

Sembra quasi che per i progressisti identitari "woke" la scrittrice JK Rowling sia diventata un nemico esistenziale. Non erano sufficienti le gravi minacce di morte che l'ideatrice di Harry Potter ha dovuto subire per aver semplicemente espresso un'opinione diffusa fra molte femministe cioè che, a differenza di quello che sostiene l'ideologia transgender sempre più dominante fra l'élite liberal, il sesso biologico rimane predominante sul "genere" e chi si sveglia una mattina e comincia a farsi chiamare "donna" non può avere gli stessi diritti di chi donna è nata dalla nascita. Semplice no? Eppure, solo per aver espresso un'opinione, JK Rowling è stata etichettata e marchiata a fuoco dalla psicopolizia come "transofoba" e buona parte del mondo patinato dello spettacolo e dell'intrattenimento le ha voltato le spalle, come se non esistesse più. Lasciata sola mentre qualche esaltato ha addirittura pubblicato il suo indirizzo di casa, mettendo in pericolo la sua famiglia.

Il New York Times "cancella" JK Rowling, utenti infuriati

Lei peraltro ha sempre negato le accuse di transfobia e afferma di essere preoccupata solo di garantire che gli spazi per le donne e la loro sicurezza vengano preservati. Per aver detto quella quella che potrebbe apparire come un'ovvietà, l'autrice della saga di Harry Potter non è nemmeno stata invitata ad Hogwarts per festeggiare i vent'anni del primo film Harry Potter e la pietra filosofale, e si è dovuta sorbire persino i patetici moralismi di Emma Watson e degli altri maghetti. In quest'era folle dove ciò che conta di più è non mettere in discussione pubblicamente i dogmi della correttezza politica, il New York Times ha ben pensato di lanciare una nuova crociata contro la scrittrice inglese.

La campagna abbonamenti del New York Times strizza l'occhio al pubblico e politicamente corretto della sinistra identitaria, ossessionata dalle minoranze e dall'ideologia transgender. Nel video promozione pubblicato su Youtube appare Lianna, la lettrice-tipo della famosa testata. Donna, afroamericana, contro il binarismo di genere, capace di " immaginare Harry Potter senza la sua creatrice ". Se non fosse un clip promozionale, sembrerebbe quasi un'autoparodia. La frase contro JK Rowling appare anche in alcuni cartelloni pubblicitari affissi per la Grande Mela che stanno facendo molto discutere. Molti utenti, infatti, hanno criticato il New York Times sui social media, accusando il giornale di " sessismo " e di lanciare una minaccia - seppur - velata piuttosto "inquietante" contro la scrittrice. " Lianna e il Nyt immaginano che JK Rowling svanisca magicamente grazie alla polvere di folletto, o stanno immaginando una scomparsa più simile a quella di Jimmy Hoffa? " scrive ad esempio un utente su Twitter, in riferimento al noto sindacalista americano scomparso in circostanza misteriose. " Così ho cancellato il mio abbonamento Nyt perché ha provato a cancellare Rowling ", ha scritto ancora un altro utente su Twitter. " Nemmeno l'offerta di un abbonamento annuale a 0,25 dollari a settimana non è riuscita a convincermi a stare con un giornale che è così sprezzante nei confronti delle donne da celebrare la cancellazione di un'autrice nelle sue pubblicità ".

Minacce di morte e di stupro, il silenzio dei progressisti