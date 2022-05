L'arma laser dello Zar: così distrugge gli obiettivi ucraini in pochi secondi

Ne avevamo parlato sul Giornale.it quando Putin ha fatto sapere di avere a disposizione armi laser con cui distruggere gli obiettivi ucraini in pochi secondi. Anche in questo caso, all'annuncio del Cremlino non è seguito alcun documento che attesti quanto dichiarato, ufficialmente perché coperto da "segreto militare" ma non è escluso si possa trattare anche di propaganda (non sarebbe certo la prima volta). Anche Zelensky, come abbiamo scritto su InsideOver, si è preso gioco di quest'ultimo ritrovato bellico sottolineando " il completo fallimento dell'invasione " da parte dei russi. Volendo comunque approfondire, cos'è e come funziona un'arma laser?

A cosa serve

Senza allungarci su complicati tecnicismi della parola ma dicendo soltanto che significa " amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazione ". La capacità del laser è principalmente quella di viaggiare senza disperdersi o perdere di potenza: se, però, si trova in atmosfera o in presenza di altre particelle che possano fare da "schermo", le sue proprietà si attenunano ma senza perdere mai d'efficacia. Guerra a parte, i laser vengono utilizzati in medicina ma anche in campo tecnologico (dvd e codici a barre) ma anche per tagliare diamanti o effettuare saldature. Insomma, il suo utilizzo è trasversale e destinato a molti campi. A questo punto, quindi, qual è l'uso che se ne può fare in guerra?

Quali sono i vantaggi

Se cannoni, fucili e le classiche armi aprono il fuoco contro un bersaglio tramite proiettili, missili o bombe, quindi oggetti di un certo peso e struttura, come ricorda il Corriere il principio dei laser è diverso perché si trasferisce in maniera diretta quel sottile fascio di luce direttamente sul bersaglio. Non viene scagliato nulla, a priori, ma il " raggio della morte ", offre molti vantaggi rispetto alle armi che conosciamo. Oltre alla precisione chirurgica, la velocità è l'elemento vincente assieme all'energia che può essere modulata a seconda del risultato che si vuole ottenere, non servono i "rifornimenti" di munizioni, " è un sistema più economico che semplifica di molto anche la logistica ", spiegano gli esperti. E poi, importante anche la guerra tecnologica come la possibilità di abbattere radar e sistemi di comunicazione altrimenti molto più difficili da colpire con le armi convenzionali.

Da quanto tempo sono in uso