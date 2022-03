Biden dichiara guerra ai Paperoni d'America: arriva la stangata

Per i super ricchi la crisi non esiste e il presidente Usa, Joe Biden, è pronto a intervenire per invertire la rotta. Secondo il Report pubblicato da Coldwell Banker Global Luxury, in collaborazione con l'Institute for Luxury Home Marketing e Wealth-X e grazie al supporto dei Luxury Property Specialist, la popolazione benestante mondiale – quella con un patrimonio netto di 5 milioni di dollari in su – è infatti cresciuta del 19,8% nel 2021, con 597.550 benestanti in più, portando il numero totale dei Paperoni a 3.612.730 in tutto il mondo. La loro ricchezza combinata è aumentata del 20,4% a oltre 75 trilioni di dollari, un salto significativo rispetto al 2020, che ha visto solo un aumento del 2,1% anno rispetto all'anno precedente.

Nel frattempo, i tassi di crescita della ricchezza degli Stati Uniti sono stati ancora più elevati nel 2021, aumentando del 24,8% rispetto all'8,1% nel 2020. Questa importante crescita della ricchezza e della popolazione di individui benestanti, ha portato a un'espansione storica del mercato immobiliare di lusso. Nel 2021, infatti, le vendite di case unifamiliari di lusso sono aumentate del 14,5% mentre i prezzi sono cresciuti del 20,3% rispetto al 2020. Le vendite di case di lusso annesse hanno registrato un aumento del 29,6% anno in un anno e un aumento dei prezzi del 16,6%. Per questo motivo il presidente Usa, Joe Biden, ha deciso di mettere le mani delle tasche dei Paperoni con una "Minimun Tax" che presenterà a breve.

Biden, ecco la "Minimun Tax" sui Paperoni

Come riportato dal Washington Post, Biden, nel budget che si appresta a presentare, presenterà una tassa minima del 20% sulle famiglie che hanno patrimonio superiore ai 100 milioni di dollari, prendendo di fatto di mira i 700 americani più ricchi. La conferma dei piani di Biden, come riporta il Financial Times, è arrivata dalla Casa Bianca stessa, la quale ha sottolineato che la tassa riguarderà solo lo 0,01% delle famiglie statunitensi. Più della metà delle entrate verrebbe raccolta da chi posside un patrimonio superiore al miliardo di dollari. L'amministrazione Biden ha affermato che mentre la ricchezza dei Paperoni d'America è aumentata, questi ultimi hanno pagato solo l'8% di tasse, mentre un vigile del fuoco o un insegnante pagano il doppio.

"Il presidente Biden è un capitalista e crede che chiunque dovrebbe essere in grado di diventare un milionario o un miliardario ", ha affermato la Casa Bianca. " Crede anche che sia sbagliato per l'America avere un regime fiscale che porti le famiglie più ricche d'America a pagare un'aliquota fiscale inferiore rispetto alle famiglie di lavoratori ". Secondo la Casa Bianca, l'imposta minima sul reddito dei miliardari, combinata con altre misure nelle proposte di bilancio del presidente, ridurrebbe il deficit di 1 trilione di dollari in un decennio.

Polemica sulla patrimoniale di Biden