"F... fascista". Insulti choc e sputi in faccia al poliziotto

L’esito sul filo di lana delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, con il prevedibile colpo di coda polemico dei protagonisti della campagna elettorale, ha reso incandescente il clima politico negli Usa. Donald Trump si dice pronto a ricorrere alla Corte Suprema per fare chiarezza sul voto degli americani, sententosi derubato del risultato finale, e per le strade cominciano a manifestare i sostenitori sia del presidente uscente sia di Joe Biden. Nella notte di mercoledì si è tenuta a New York un’iniziativa contro Trump, durante la quale sono state arrestate ben 57 persone.

In manette è finita anche una manifestante di 24 anni, che ha sputato in faccia a un poliziotto. Devina Singh è stata filmata nel quartiere del West Village di Manhattan mentre urlava a un agente “Fuck you fascist” , prima di sputargli in faccia. Il video è diventato ben presto virale su Twitter ed è stato immediatamente condannato dai sindacati di polizia. La ragazza è stata arrestata con l'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale e molestie, e poi rilasciata dal tribunale. La donna si è giustificata dicendo di essere stata provocata dai poliziotti, che avrebbero attaccato senza motivo i manifestanti.