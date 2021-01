In Europa Pd e M5s si astengono su Maduro. Ira Fdi: "Una vergogna"

È una " vergogna assoluta ". Gli eurodeputati di Fratelli d'Italia – ECR faticano a trovare le parole con le quali condannare l'incomprensibile mossa di Pd e M5s sulla risoluzione europea relativa alla crisi in Venezuela. Il Parlamento europeo era infatti chiamato a esprimersi per condannare il governo venezuelano guidato da Nicolas Maduro. Ebbene, sia il Partito democratico che il Movimento 5 Stelle si sono astenuti, tra l'incredulità degli esponenti di FdI (e non solo).

L'astensione di Dem e grillini

" L’astensione di Pd e M5S sulla risoluzione sulla crisi in Venezuela approvata ieri dal Parlamento Europeo – si legge in una nota firmata da Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini e Raffaele Stancanelli -, é una vergogna assoluta. I difensori a corrente alternata della democrazia e dello stato di diritto hanno preferito non unirsi alla dura condanna del regime comunista di Maduro ".

Gli eurodeputati di FdI – ECR hanno definito il governo venezuelano un " regime criminale colluso col narcotraffico, che organizza elezioni farsa mente tortura gli oppositori politici, che lascia il proprio popolo in condizioni drammatiche causando l’esodo 5 di milioni di profughi molti dei quali di origine italiana ".

L'astensione sul Venezuela di dem e grillini ha scatenato un mare di polemiche. Anche – e soprattutto – in riferimento alla situazione politica italiana. " D’altronde – si legge ancora nel comunicato di FdI - il Pd è impegnato in queste ore a celebrare il centenario del PCI dimenticandone le pesanti responsabilità storiche e il M5S è sempre stato tenero con Maduro ". E ancora: " Da chi in Europa difende Maduro e in Italia impedisce ai cittadini di votare non accettiamo lezioni di democrazia ".

Meloni: "Pd e M5s chiedano scusa"

Per Giorgia Meloni, Pd e M5s devono vergognarsi di quanto fatto e chiedere scusa. " Premio faccia di bronzo a Pd e M5s. Dopo aver fatto la morale a mezza Europa sullo Stato di diritto, accusando Polonia e Ungheria di ogni nefandezza possibile e immaginabile, si astengono in Parlamento europeo sulla risoluzione di condanna della brutale dittatura comunista di Maduro in Venezuela ", ha rincarato la dose la leader di Fratelli d'Italia.