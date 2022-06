Così Depp ha festeggiato dopo la vittoria contro l'ex moglie

Johnny Depp non c'era a Fairfax al momento della lettura della sentenza della corte, che gli ha dato ragione per l'accusa di diffamazione mossa nei confronti della sua ex moglie Amber Heard. A differenza di Depp, l'attrice si trovava in aula e la sua espressione è rimasta impassibile per tutta la durata dell'udienza, per poi sfogarsi in un momento successivo, dicendosi "delusa oltre ogni parola". La corte per aveva fissato in 10milioni di dollari il risarcimento nei confronti di Johnny Depp e a quelli aveva aggiunto 5milioni di danni "punitivi". Ma questi ultimi sono stati ridimensionati dal giudice Penney Azcarate, che li ha ridotti a 350mila, applicando il tetto massimo previsto per i danni punitivi nello Stato della Virginia.

Comprensibile la soddisfazione di Johnny Depp per la decisione della corte e anche la voglia di far festa non appena venuto a conoscenza del verdetto. Si trovava in un pub di Newcastle, dove tantissime persone si sono radunate per omaggiare l'ex pirata dei Caraibi, che non si è sottratto ai festeggiamenti. L'assenza di Johnny Depp era stata fortemente criticata da un portavoce di Amber Heard prima della lettura del dispositivo: " La sua assenza dimostra quali sono le sue priorità. Johnny suona la chitarra in Gran Bretagna mentre Amber aspetta un verdetto in Virginia. Depp porta in tournée il suo cinismo e la sua mancanza di serietà ".

In realtà, l'attore si trova del Regno Unito per motivo di lavoro, che ne hanno giustificato l'assenza. In tutte le altre fasi del dibattimento, infatti, Johnny Depp è sempre stato presente nel tribunale di Fairfax, dove si sono spesso radunate alcune decine di persone per supportare i propri beniamini in questa difficile e spietata guerra legale. Anche ieri erano presenti tantissimi sostenitori, molti dei quali per Johnny Depp. Non appena è stata resa nota la vittoria del loro beniamino, i fan si sono lasciati andare ad applausi liberatori. Uno scrosciare di mani che si è ripetuto anche quando gli avvocati dell'attore sono usciti dal tribunale.