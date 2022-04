L'ascia, il sangue e le impronte digitali: il "giallo" sulla morte dell'oligarca

" Mio padre non è un assassino. Non avrebbe mai fatto del male a mia madre e mia sorella ". Lo afferma con forza e convinzione Fedor Protosenya, il figlio dell'oligarca russo trovato morto nella sua villa di Lloret De Mar, in Costa Brava, con accanto i corpi martoriati della moglie e della figlia. Per gli inquirenti spagnoli si tratta di un omicidio-suicidio anche se sull'arma che Sergey Protosenya avrebbe usato per commettere il massacro non sono state rilevate impronte digitali né sui suoi vestiti c'erano tracce di sangue.

"Non è stato papà"

Stando alla ricostruzione ufficiale, Sergey Protosenya, ex presidente dell'azienda russa del gas Novotek, avrebbe dapprima colpito con un'ascia la moglie e la figlia poi, si sarebbe impiccato in giardino lasciando i cadaveri mutilati sull'erba. Una circostanza che, secondo gli investigatori spagnoli, è compatibile con il contesto di un omicidio-suicidio. Di tutt'altro avviso è, invece, Fedor Protosenya, il figlio del 58enne: " Mio padre non è un assassino ", ha dichiarato nel corso di una intervista esclusiva al Mail Online (rilanciata dal Corriere.it). Quando si è compiuto il massacro, il 22enne si trovava in Francia, nella casa di famiglia a Bordeaux, per trascorrere le vacanze di Pasqua. Ha allertato le autorità lo scorso martedì poiché non riusciva più a mettersi in contatto con i familiari. " Mio padre amava mia madre e soprattutto mia sorella, la trattava come una principessa. - ha continuato il giovane - Lui non avrebbe mai fatto loro del male. Non so cosa sia accaduto ma lui non le ha colpite ".

I sospetti