"Fino alla collisione nucleare". Dugin svela il piano dello Zar

Le sue parole hanno i toni dell’ultimatum: Aleksandr Dugin, l’ideologo di Vladimir Putin, non usa mezzi termini e in un’intervista rilasciata al Quotidiano nazionale arriva a preannunciare anche l’apocalisse. La goccia che farebbe traboccare il vaso è la partecipazione diretta della Nato al conflitto. L'ingresso di un contingente militare di uno dei Paesi europei, Polonia o Romania per esempio, nel territorio dell'Ucraina provocherebbe conseguenze molto gravi. “Questo – ha affermato Dugin – sarebbe l'inizio della Terza Guerra Mondiale. Ma ora tutto dipende non dalla Russia, ma dall'Occidente. I russi faranno letteralmente di tutto per raggiungere i loro obiettivi. Anche fino a una collisione nucleare” .

L’uomo che più di tutti influenza lo zar Putin ha un’avversione nei confronti di quello che definisce “l’Occidente moderno” , considerato decadente e deleterio per la Russia. Per Dugin c’è un obiettivo da raggiungere: il controllo completo sull'intero territorio dell'Ucraina. Il minimo è la liberazione di Novorossia, ossia i territori della regione di Kharkiv, ovviamente Donbass, regione di Kherson, Zaporozhye, regione di Nikolaev, regione di Dnepropetrovsk e Odessa. Ma niente di meno. I veri scopi dell'operazione militare sono "distruggere le capacità militari del nemico, che ha ripetutamente dichiarato che si sta preparando a usarle contro la Russia e contro le repubbliche del Donbas, oltre a sradicare la russofobia" .