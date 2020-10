Trump "bullizza" Biden: foto nella casa di riposo

Ieri sera, il presidente americano Donald Trump ha pubblicato sulle proprie pagine social una foto alterata del rivale democratico Joe Biden, in cui quest’ultimo appare su una sedia a rotelle all’interno di una casa di riposo per persone non autosufficienti. Finora, il 74enne The Donald, il più anziano inquilino della Casa Bianca nella storia Usa, ha ripetutamente attaccato il 77enne esponente progressista, in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre, bollandolo appunto come “ addormentato ” e manipolabile, nonché come affetto da una vera e propria demenza, quindi impossibilitato a guidare in maniera decisa ed energica il Paese. Il miliardario newyorchese, al contrario, si è fin qui presentato alla popolazione, soprattutto dopo essere guarito dal Covid, come un uomo nel pieno del proprio vigore fisico e mentale, capace di conseguenza di governare la nazione con assoluta lucidità.

Nel dettaglio, la foto pubblicata dal magnate tramite i rispettivi canali social è un’immagine ritoccata in cui il volto di Biden appare sovrapposto a quello di un anziano ospite di una residenza per anziani, seduto su una carrozzella.

Nel medesimo scatto, nella parte inferiore dell’immagine, campeggia una scritta che richiama la pubblicità elettorale del candidato dem: “ Biden for President ”. Tuttavia, tale slogan propagandistico risulta, nella foto pubblicata da Trump, modificato a fini canzonatori, in quanto la “ P ” di “ President ” è barrata con una croce rossa, così che le lettere rimanenti della parola in questione formino il vocabolo “ Resident ”, ossia “ ospite di una casa di cura ”. Di conseguenza, la scritta “Biden per Presidente ” si legge “ Biden per paziente di un ospizio ”.

Lo scatto sarebbe stato pubblicato da Trump, ricostruiscono gli organi di informazione locali, proprio poco dopo che le campagne elettorali dei due sfidanti avevano cominciato a descrivere alla popolazione le riforme a vantaggio degli anziani che l’attuale inquilino della Casa Bianca e Biden hanno in mente.

Esattamente il giorno prima che il magnate pubblicasse la foto citata, l’esponente progressista aveva tenuto, presso un sobborgo di Miami denominato Pembroke Pines, un discorso in cui aveva assicurato ai cittadini più anziani che, se egli verrà eletto presidente, attuerà importanti provvedimenti a favore dei soggetti più fragili, ossia quelli attualmente più esposti ai contagi di Covid e alle ripercussioni economiche della pandemia.

Al piano di Biden per gli anziani americani aveva quindi subito ribattuto Trump, che, sempre lunedì, aveva messo in luce il rafforzamento, realizzato dal proprio governo, dei programmi federali di assistenza sociale ai pensionati e aveva contestualmente promesso, in caso di sua rielezione, un potenziamento dei medesimi.