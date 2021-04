La lettera delle lesbiche che denuncia le violenze dei trans

Tensione alle stelle nell'universo dell'estrema sinistra francese e Lgbtq. In una lettera pubblicata su Marianne, undici donne, lesbiche e femministe (ovviamente di sinistra), sostengono di essere state molestate sessualmente da alcune transgender. Morale della favola: a queste donne piacciono le donne, non gli uomini né, tantomeno, gli uomini che hanno cambiato sesso. Per questo motivo hanno subito discriminazioni e violenze anche da parte di alcuni militanti antifascisti che non hanno gradito questa posizione, e sono state accusate di transfobia per il solo motivo di non voler andare a letto con dei transgender. " Noi firmatare di questa lettera testimoniamo di aver subito violenze sessuali, punitive e di genere volte a 'correggere' il nostro orientamento sessuale all'interno di spazi che si presentano come Lgbtq, o queer. Non è una leggenda metropolitana. Questi non sono casi isolati ", spiegano. Parole che aprono un vero e proprio terremoto nei circuiti dell'estrema sinistra francese.

La denuncia delle lesbiche francesi

Le lesbiche francesi firmatarie della lettera spiegano di essere state oggetto di bullismo e discriminazioni non solo dall'estrema destra ma anche da attivisti che si riconoscono nei simboli dell'antifascismo militante. L'accusa nei confronti dei trans è pesantissima: " In altre parole, se gli uomini si dichiarano donne con un pene, si guadagnano il diritto di avere rapporti sessuali con noi (indipendentemente dal nostro consenso) " affermano. Notiamo che gli uomini che hanno effettuato la transizione, sottolineano, " cercano sistematicamente di prendere il controllo delle associazioni lesbiche ". Tali associazioni organizzano eventi nei quali le donne che non vogliono avere rapporti con i trans devono sottoporsi a dei seminari di " decostruzione delle preferenze genitali " al fine di superare la loro avversione per l'organo genitale maschile. Questo movimento, sottolineano, " che ha usato apertamente la violenza sessuale punitiva per prendere il controllo delle istituzioni originarie della comunità lesbica e distorcere le loro istanze, ora prende di mira il femminismo in generale ".