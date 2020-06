Francia, lo strano caso della bimba che sudava color marrone

Uno dei casi che negli ultimi tempi più ha colpito l’opinione pubblica francese è quello che ha come protagonista una bambina di 9 anni. La piccina, infatti, ha improvvisamente e senza apparente motivo iniziato a sudare color marrone. Diverse parti del corpo della bimba, come naso, fronte, bocca e guance si sono ricoperte dell’inquietante sfumatura durata poi 5 settimane. Ciò che ha lasciato tutti senza parole è stato che strofinando il viso con un asciugamano bagnato il colore veniva via ma dopo qualche ora riappariva.

La singolare vicenda clinica è stata descritta sulla rivista "Annales de dermatologie et de vénéréologie" ed è stata seguita in un ospedale della Val d'Oise. La bimba non aveva alcun precedente clinico, non assumeva farmaci o integratori alimentare così come non utilizzava prodotti cosmetici. Inoltre, gli esami del sangue e delle urine risultavano nella norma. Un altro fattore rendeva più fitto il mistero: lo strano fenomeno riguardava solo le zone esposte alla luce e non l'area degli occhi protetta dagli occhiali, il collo o il resto del corpo coperto dai vestiti.

È servito del tempo ma con tutti gli elementi raccolti, i dermatologi sono riusciti a capire che a colorarsi di marrone era il sudore della piccina. Alla fine i medici sono riusciti a risolvere l’enigma: la piccina era stata colpita da pseudocromoidrosi, una rara ma conosciuta patologia che colpisce principalmente il viso, palmi e piante dei piedi, il collo, le ascelle e persino le unghie.

La particolarità, però, era un’altra: quella colorazione era causata da un batterio. Dopo una serie di analisi, i dermatologi sono riusciti a risalire al 'responsabile’ della peudocromoidrosi che affliggeva la bimba: il Corynebacterium. I medici, dopo i risultati delle analisi batteriologiche e di quella spettrometrica delle colonie batteriche, hanno quindi optato per un trattamento antibiotico orale e una crema a base di eritromicina, per due settimane. La cura ha dato i suoi frutti. Dopo 5 giorni il viso della piccina è tornato normale.