Dalla regina Vittoria a Churchill: la storia del carro che porta la bara di Elisabetta II

Stanno avendo luogo in questi minuti i funerali della regina Elisabetta II. L'evento, trasmesso in mondovisione, si sta svolgendo come da programma, seguendo una lunga lista di procedure e protocolli.

Chiusa la camera ardente, la bara della sovrana è stata trasferita su un carro per la processione verso l'abbazia di Westminster, dove si trovano già riuniti i partecipanti alla funzione. A partire da re Carlo III, entrato nell'Abbazia accompagnato dai figli William e Harry.

A trasportare il feretro della regina è un carro militare della Royal Navy di enorme significato cerimoniale, con ben 123 anni di storia alle spalle. Fu infatti realizzato nel lontano 1896 per la Royal Horse Artillery, anche se non venne mai impiegato sui campi di battaglia. I reali inglesi decisero di utilizzarlo per il funerale della regina Vittoria, avvenuto nel febbraio 1901.

Lo stesso carro trasportò poi le bare di re Edoardo VII, re Giorgio V, re Giorgio VI, Winston Churchill e Lord Louis Mountbatten. Si tratta, in sostanza, di un elemento legato alla tradizione della famiglia reale inglese.

Il carro, come vediamo dalle prime immagini del corte, non è trainato da cavalli, ma da 142 marinai della Royal Navy. Sulla bara la corona imperiale, il globo e lo scettro.

Nel corso della breve processione da Westminster Hall all'abbazia di Westminster suonano le cornamuse. A seguire il corteo, Re Carlo III con i figli William e Harry e i fratelli Anna, Edoardo e Andrea. A seguire, gli altri membri della famiglia reale.