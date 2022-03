"Fuori, razzista": l'aggressione choc alla Le Pen

Momenti di tensione per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen e per il suo entourage durante un viaggio elettorale a Guadalupa, uno dei territori d'oltremare francesi. Mentre la candidata alle prossime elezioni presidenziali d'oltralpe stava registrando una trasmissione televisiva, una ventina di manifestanti hanno fatto irruzione nella stanza interrompendo la trasmissione.

Dalle prime indiscrezioni, sembra che gli uomini che hanno aggredito le guardie del corpo della leader della destra francese siano dei nazionalisti della piccola isola del mar dei Caraibi. A confermarlo sono fonti dell'emittente Guadalupe la Premiere, che stava registrando il programma. Tesi rigettata dalla delegazione che accompagnava la candidata, secondo cui si trattava di manifestanti " di estrema sinistra " che " ci hanno spintonati in maniera violenta ". L'addetto stampa della Le Pen ha detto di aver ricevuto " un colpo alla schiena " e che gli aggressori hanno " strappato il microfono " dalle mani della candidata. La televisione isolana smentisce invece qualsiasi scontro fisico: " Non ci sono stati veri scontri né violenze, ma un'intimidazione nei confronti di Marine Le Pen ". Le immagini video diffuse sui social mostrano una delle guardie del corpo che difende la candidata del Rassemblement National, che nel frattempo abbassa la testa. In sottofondo, le urla dei manifestanti: "Fuori, razzista".