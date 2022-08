Gara di go-kart tra detenuti e guardie in carcere: Macron nella bufera

Non bastavano le mille polemiche scaturite dal discorso nel quale Emmanuel Macron ha avvertito i suoi connazionali della " fine dell'abbondanza ", anticipando che, tra inflazione e caro energia, saranno presto necessari sacrifici. Il capo dell'Eliseo deve adesso fare i conti con un video, girato all'interno di una prigione nei pressi di Parigi, che ha immortalato detenuti francesi intenti a guidare go-kart e tenere eventi di tiro alla fune in piscina.

Macron in imbarazzo

Gli eventi immortalati dal filmato sopra citato si sono svolti a luglio nel carcere di Fresnes. Secondo la ricostruzione dei media francesi, tre squadre, composte da guardie e detenuti, avrebbero partecipato all'evento noto come Kohlantess. Un evento, tra l'altro, organizzato da un residente locale insieme al governatore della prigione.

Le immagini di prigionieri che guidano go-kart e si divertono in prigione hanno, come detto, suscitato non poche polemiche. " Le nostre carceri non sono campi di villeggiatura in cui detenuti e guardie diventano amici ", ha affermato il politico francese Éric Ciotti del partito conservatore Les Républicains. " Dov'è il rispetto per le vittime e le loro famiglie che vedono questi criminali divertirsi mentre scontano la pena? Dov'è la paura della punizione? ", ha aggiunto.

A peggiorare la situazione per Macron, c'è il fatto che il permesso per l'evento era stato concesso dal Ministero della Giustizia. Il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, ha tuttavia negato di essere a conoscenza della gara di go-kart e altri elementi da lui definiti " scioccanti ". Dal canto suo, Macron è apparso a dir poco spiazzato. " Molti dei nostri compatrioti potrebbero essere rimasti scioccati da ciò che hanno visto nelle nostre prigioni ", ha detto il presidente durante una riunione del governo all'Eliseo. " Il ministro della Giustizia ha fatto bene a ricordare alle autorità carcerarie cosa dovrebbe e non dovrebbe essere fatto. La pena detentiva ha un significato nella società, non è la stessa cosa dell'esclusione da tutto, è intesa a consentire la riabilitazione ", ha aggiunto Macron.

L'evento e le polemiche

Tornando a quanto accaduto nella prigione di Fresnes, la seconda più grande di Francia, l'evento finito sotto i riflettori risale allo scorso 27 luglio. Nel filmato condiviso sui social, presto rimosso, si vedono prigionieri e guardie divertirsi tra loro, tra schiamazzi, risate e corse di go-kart, quasi come se la struttura carceraria fosse un centro vacanze.

Il video è stato pubblicato da Djibril Dramé, un'artista che in passato aveva già organizzato eventi del genere a Fresnes. Lo stesso Dramé ha spiegato che quanto accaduto era ispirato ad un reality francese ed evidenziato che " tutte le persone che sono in prigione sono lì dentro per un buon motivo e la via del reinserimento nella società passa dal lavoro in prigione. Ma abbiamo anche il dovere di non emarginarli e di non dimenticarci che sono degli esseri umani ".

Da quanto emerso, pare che tra i detenuti intenti a divertirsi non ci fossero soltanto personaggi incarcerati per piccoli reati, ma anche un assassino e uno stupratore condannato a dieci anni di reclusione. Il quotidiano Le Figaro ha inoltre rivelato che la gara di go-kart era stata autorizzata sia dalla direzione del carcere che dai piani alti del Ministero della Giustizia. Lo stesso Ministero avrebbe perfino dato il via libera alla condivisione del video sulla rete. Il produttore dell'evento, Enzo Angelo, ha dichiarato a Bfm Tv che " era stato tutto approvato ". " Non saremmo mai andati contro il volere del ministero della Giustizia ", ha ribadito.