"Una grande tempesta globale". Mosca minaccia l'Occidente

Destano preoccupazione le recentissime dichiarazioni del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che, in occasione di un'intervista concessa all'agenzia di stampa Tass, preannuncia l'arrivo di una grande tempesta globale provocata da comportamento tenuto dai paesi occidentali.

" Le azioni dell'Occidente hanno provocato una grande tempesta globale, ma la Russia è in grado di preservare la macrostabilità ” ha dichiarato alla stampa il portavoce presidenziale a margine dell'Eastern Economic Forum. “ I processi globali stanno attualmente avendo impatti sfavorevoli. Sembra che stia iniziando una grande tempesta globale. Per molti versi ci sono ragioni oggettive, ma ci sono anche ragioni soggettive, che derivano da decisioni e azioni assolutamente illogiche e persino assurde dei governi degli Stati Uniti, dell'Europa, dell'Unione Europea e dei singoli paesi europei " ha aggiunto senza mezzi termini.

"La Russia " ha proseguito il portavoce Dmitry Peskov, “ sta compiendo sforzi molto laboriosi, ben ponderati e coerenti per preservare la sua macrostabilità. Sono sicuro che sarà anche tra gli argomenti nel discorso del presidente Vladimir Putin alla sessione plenaria del forum il 7 settembre" .

Quanto al prossimo G20, che si terrà a Bali a novembre, il portavoce del Cremlino non si è sbilanciato, parando di questioni relative alla sicurezza. La Russia parteciperà al meeting? " Nonostante ci sia un invito al più alto livello, per il quale siamo grati al Paese ospite del prossimo vertice (ossia l'Indonesia), saranno presi in considerazione tutti i fattori, compresa la sicurezza, ovviamente " ha affermato.

Bisognerà attendere ancora, dunque, per sapere se il presidente russo Vladimir Putin sarà presente di persona all'incontro fra i leader mondiali nel prossimo mese di novembre. Le date per il vertice del Gruppo dei venti dovrebbero essere 15 novembre 2022 – mer 16 novembre 2022.