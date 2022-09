"Ha il cuore spezzato". Harry furioso per l'umiliazione della divisa

Umiliato e mortificato. Harry vive sentimenti contrastanti nel giorno dell’ultimo saluto alla nonna, la regina Elisabetta II. Autorizzato a indossare l’uniforme militare per la veglia dinanzi alla bara della sovrana, il principe ha dovuto fare i conti con un affronto: alla divisa mancava un elemento chiave. Parliamo della cifra con l’acronimo del nome della nonna, “ER”.

Un oltraggio, un’offesa. Secondo quanto riportato dal The Times, Harry ha pensato di indossare un abito da mattina quando ha notato l’assenza della cifra sulla divisa. “Ha il cuore in frantumi” , la rivelazione di un amico del principe. Già privato dei titoli militari dopo aver lasciato il servizio come membro attivo della Royal Family, il 38enne non ha mandato giù l’ennesimo sopruso: “È stata un’umiliazione. Rimuovere le iniziali di sua nonna è stato davvero voluto”.

Nel corso degli eventi ufficiali del lutto, Harry ha sempre indossato abiti da mattina. Sabato sera, invece, ha avuto il permesso di indossare l'uniforme militare direttamente dal padre, re Carlo III. Una concessione a metà, considerando l’assenza della cifra, un elemento fondamentale. Ricordiamo che la cifra sopra citata si trova spesso sui francobolli e sulle cassette postali nel Regno Unito, nonchè sulle uniformi regali delle guardie Beefeater alla Torre di Londra.

Un dispiacere enorme, ma non l’unico. Un’altra provocazione nei confronti di Harry e Meghan è l’esclusione dal ricevimento alla presenza di capi di Stato e leader mondiali. Nonostante l’invito ufficiale, i due sono stati “tagliati” per un motivo ben preciso: la presenza era prevista soltanto per i membri della famiglia reale “in servizio” . Ma c’è di più. Secondo Page Six, i duchi di Sussex hanno appreso di essere “non invitati” direttamente dalla stampa: nessuna comunicazione ufficiale. Malumore, inquietudine, tristezza: non sono ore facili per il figlio di Lady D, già alle prese con la scomparsa dell’amata nonna.

Harry e la moglie Meghan Markle sono da mesi ai ferri corti con la famiglia reale. L’intervista bomba a Oprah Winfrey ha tracciato un solco nei rapporti. Il motivo è semplice, le accuse pesantissime di razzismo e di comportamento scorretto nei confronti della principessa. Una situazione estremamente delicata, rapporti che potrebbero incrinarsi ulteriormente nei prossimi mesi: Harry ha preannunciato un libro di memorie, la pubblicazione è attesa nel 2023.