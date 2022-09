Ha un ictus in diretta e i colleghi se ne accorgono in tempo

Attimi di apprensione per la conduttrice di un telegiornale che ha avuto un ictus in diretta, mentre stava mandando un servizio riguardante il lancio in orbita ritardato del razzo Artemis-I della NASA. Julie Chin, di rete KJRH a Tulsa, in Oklahoma, era in onda quando all’improvviso ha iniziato ad avere difficoltà a parlare, a terminare le frasi e ad avere strane esperessioni del viso. La donna, che si è accorta di non stare bene, non ha perso la calma e ha invece immediatamente passato la linea alla collega delle previsioni meteo per fare i modo che la telecamera staccasse la ripresa dalla sua persona.

Cosa è successo in diretta

Quanto avvenuto si può vedere in un video postato su Twitter che in poco tempo è diventato subito virale sui social. Nei giorni seguenti la conduttrice ha commentato il fatto in un post su Facebook, nel quale ha raccontato cosa è successo: “Se stavate guardando il tg sabato mattina, sapete quanto disperatamente ho cercato di portare avanti la diretta, ma le parole non arrivavano” . La giornalista ha poi continuato affermando che prima della diretta stava benissimo ma che poi, improvvisamente, nel corso della trasmissione le cose avevano iniziato a cambiare: durante la diretta aveva perso parte della vista da un occhio, poco prima che la sua mano e il braccio diventassero insensibili, come intorpiditi. In quel momento la Chin non era più in grado di parlare, di terminare le frasi nel modo corretto e neppure di leggere il gobbo.

Adesso sta bene

A quel punto la professionista ha deciso di passare la linea al meteo e abbandonare il servizio che stava cercando di lanciare. Fortunatamente i colleghi della Chin hanno subito riconosciuto i sintomi di un ictus e l’hanno soccorsa chiamando il 911, salvandola. La giornalista è stata quindi trasportata al pronto soccorso dove il personale medico l’ha presa in cura e l’ha ricoverata per effettuare ulteriori esami clinici. I medici hanno confermato la diagnosi iniziale: si è trattato di un ictus. Su Facebook la paziente ha ringraziato tutta l'equipe medica che l'ha aiutata, le persone che le sono state vicino, gli amici, la famiglia e soprattutto i suoi colleghi che hanno avuto una rapida reazione e non si sono fatti prendere dal panico. Infine, nel suo lungo post la conduttrice ha dato delle informazioni utili per riconoscere in tempo se una persona ha un ictus i corso.

Come riconoscere un ictus

BE FAST è un acronimo che viene usato per identificare i sintomi da cercare:

B. B. balance (Improvvisa perdita di equilibrio)

E. eyes (Perdita della vista)

F. face (Una parte del viso si abbassa)

A. arm (Le braccia sono intorpidite)

S. speech (Difficoltà a parlare)

T, time (È il momento di chiedere aiuto)