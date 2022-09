"Ho il cuore spezzato. È stata un'amica incredibile". Le parole di Sarah Ferguson per la Regina

Comprensiva, indulgente e generosa. Sono queste le parole che Sarah Ferguson usò nell'agosto del 2021 per descrivere Sua Maestà, una figura importante nella sua vita nonostante gli scandali vissuti e il divorzio dal principe Andrea. Parole che oggi, la duchessa di York, ha ribadito con forza sui social network, piangendo la scomparsa della regina Elisabetta II.

" Ho il cuore spezzato per la morte di Sua Maestà la Regina - ha scritto Sarah Ferguson sulla sua pagina Instagram poche ore dopo l'annuncio della morte di Elisabetta II - Lascia un'eredità straordinaria: l'esempio più fantastico di dovere, servizio e fermezza, e una presenza costante come capo di stato per oltre 70 anni. Ha dato tutta la sua vita disinteressatamente al popolo del Regno Unito e del Commonwealth ".

La duchessa di York ha voluto rendere omaggio alla Regina sottolineandone l'incredibile carisma, perno solido di una famiglia che negli anni ha vissuto scandali e terremoti violenti. A partire dal burrascoso divorzio tra lei e il principe Andrea. Si dice che il principe Filippo non l'abbia mai perdonata per quelle foto finite sui giornali scandalistici di mezzo mondo nel 1992, dove venne ritratta in atteggiamenti intimi e provocatori con un altro uomo. Elisabetta II, invece, l'ha sempre considerata una componente della famiglia reale e l'invito al castello di Balmoral - nell'estate del 2021 - insieme all'ex marito, il duca di York, lo testimoniano.