Incendio in un palazzo di New York, muoiono 19 persone

Tragedia a New York dove sono morte 19 persone, tra cui nove bambini, in un incendio divampato in un appartamento di New York nel quartiere del Bronx. Oltre alle vittime, circa 60 persone sono rimaste ferite di cui una trentina in modo grave.

Cosa è accaduto

Squadra di pompieri composte da oltre 200 uomini stanno presidiando la zona cercando di mettere in sicurezza il condominio teatro della tragedia. Ancora ignote le cause che hanno provocato fiamme e l'incendio che ha preso piede dal terzo dei 19 piani di un complesso residenziale secondo quanto riferito dai vigili del fuoco newyorkesi. Fortunatamente, le fiamme non hanno interessato i palazzi vicini anche se il fumo si è diffuso, oltre che all'interno dell'edificio, anche nelle vicinanze. La ricostruzione parla di un "mini rogo" all'interno di un appartamento che poi si è propagato velocemente al resto del palazzo, probabilmente per una porta lasciata aperta.

È questa la prima ricostruzione degli esperti che sono accorsi nel luogo dell'incendio. Come si legge sull'agenzia Agi, la velocità con cui si sono propagate le fiamme ha ricordato il rogo che lo scorso 5 gennaio, ha provocato la morte di 12 persone a Philadelphia. Anche in quell'occasione, i morti tra i bambini sono stati numerosi, otto. I pompieri che sono entrati nel palazzo hanno parlato di un " fumo senza precedenti ", trovando persone prive di sensi in ogni piano dell'edificio alcune delle quali in arresto cardiocircolatorio.

"Momento terribile"

" Dobbiamo ancora capire che cosa è successo. Andremo fino in fondo per accertare tutto ", ha affermato ai media americani il neo sindaco di New York, Eric Adams. " Quello che vogliamo accertare - ha aggiunto - è capire se l'edificio, di diciannove piani, aveva tutta la struttura a norma e aveva risposto a tutte le indicazioni di sicurezza richieste ". Davanti all'ingresso del palazzo, che si trova sulla 181esima strada, stazionano ancora decine di pattuglie di vigili del fuoco. Preso dallo sconforto, comprensibile, Adams ha ripetuto due volte che questo incendio è stato " terribile, è terribile, è un momento doloroso per la città ".

Il tragico incendio scoppiato alle ore 11 del mattino americane questa mattina in una palazzo del Bronx " è uno dei peggiori " nella storia recente della città: lo ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco, Daniel Nigro, parlando ai media. I vigili del fuoco, poi, " hanno trovato vittime su ogni piano ", molte delle quali, come detto, in arresto cardiaco. " Sono sconvolta dal devastante incendio nel Bronx ", ha dichiarato la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul. " Tutto lo Stato di New York sta con New York City" ha aggiunto.

Niente allarmi antincendio

Secondo le prime ricostruzioni dei testimoni oculari, gli allarmi antincendio non sarebbero scattati. Una donna ha raccontato ai giornalisti di essersi resa conto di quanto stava accadendo soltanto dopo aver sentito urlare i vicini nelle scale: è questo particolare che ha fatto pensare al mancato funzionamento degli allarmi che, come da legge devono essere installati in tutti gli edifici ed emanare il tipico segnale alla minima presenza di fumo.