India, aereo dell'Air India precipita a Calicut

Un aereo dell'Air India è precipitato sul territorio di Calicut, dopo non essere riuscito ad atterrare come previsto per cause che devono ancora essere accertate. Il bilancio, considerato il numero dei passeggeri, potrebbe essere tragico. Sul volo, del resto, erano presenti 191 persone. L'aereo sarebbe dovuto atterrare proprio a Calicut, dopo essere partito dagli Emirati Arabi Uniti e più precisamente da Dubai.

L'evento ha avuto luogo pochi momenti fa. Stando a quanto si apprende sul sito de IlCorriere, l'aereo si è schiantato all'interno di una valle. Ora le autorità indiane potrebbero dover indagare sull'accaduto. Di sicuro c'è che le forze preposte stanno arrivando in fretta e furia sul luogo dello schianto. La sensazione, mentre scriviamo, è che le vittime possano essere davvero molte. A Calcutta dovrebbe essere accaduta una vera e propria tragedia. Ma bisognerà aspettare le prossime ore per definire il quadro con maggiore certezza. Sino a questo momento, si parla di due morti e di quaranta feriti.

Secondo quanto ripercorso dall'Adnkronos, la fusoliera dell'aereo sarebbe stata divisa a metà. Forse si è trattato di un conseguenza dell'impatto. Il velivolo, inoltre, si trovava ormai in prossimità dell'aeroporto. Potrebbe essere uscito al di fuori della pista.

Le notizie per ora non sono accurate. Su Twitter è comparsa una foto che ritrae presumibilmente l'aereo dell'Air India dopo il devastante contatto con il suolo. La foto è stata pubblicata dal quotidiano The Hindu. L'immagine ritrae l'aereo completamente divelto, con una parte - quella posteriore - che sembra essere più intatta delle altre. Sempre per mezzo dell'immagine, è possibile intravedere la presenza di un mezzo dei vigili del fuoco che si trovano dunque sul posto. Nel novero dei passeggeri, è stata riscontrata la presenza di una decina di neonati. Molti dei feriti sono già stati trasferiti presso il nosocomio più vicino.