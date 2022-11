Istantanee di sviluppo cinese

Lo scorso 5 giugno, la Cina ha inviato in orbita tre taikonauti a bordo del velivolo Shenzhou-14. Partito dal Centro spaziale di Jiuquan, il team ha poi raggiunto il modulo Tianhe della stazione spaziale cinese Tiangong, la prima vera e propria stazione spaziale permanente, dopo le sperimentazioni condotte negli ultimi anni con i primi due prototipi. Numerose sono state sin qui le missioni che hanno portato a termine varie fasi di costruzione della stazione spaziale.

Digitalizzazione

Oltre 1 milione e 900mila stazioni base del 5G sono sparse un po’ ovunque nel vasto territorio cinese, collegate dalla rete di comunicazione più grande del mondo con centinaia di milioni di telefoni cellulari, ma anche con un’enorme base di utenti: le fabbriche. All’interno del National Industrial Internet Big Data Center, riunisce milioni di fabbriche digitali, per un totale di oltre 70 milioni di dispositivi connessi. Nell’ultimo decennio, l’economia digitale della Cina è cresciuta da 11 a 45,5 trilioni di yuan, e la sua quota percentuale sul Pil è aumentata dal 21,6% al 39,8%.

Lotta alla povertà

Al 2021 98,99 milioni di poveri cinesi sono usciti dalla povertà grazie a politiche precise e capillari. Nel 2014 la Cina ha fondato il sistema informativo nazionale per lo sviluppo e la riduzione della povertà, che ha raccolto anno dopo anno 22,8 miliardi di informazioni su quasi 90 milioni di poveri. Con l’aiuto di big data, si può identificare rapidamente i settori, i mezzi e le risorse appropriate per affrontare specifiche situazioni di povertà. Il più grande ostacolo al cambiamento nella vita delle persone povere che vivono nelle aree montuose è la presenza di montagne e fiumi, per cui la Cina, per alleviare la povertà, ha adottato una politica di trasferimento delle persone in aree di facile accesso. Dei 98,99 milioni di persone che sono state sottratte alla povertà, più di 9,6 milioni lo hanno fatto grazie al trasferimento verso terre facili.

Apertura

Le zone pilota di libero scambio (FTZ) sono la grande piattaforma con cui la Cina apre le sue porte e permette alle merci globali di entrare nel mercato cinese. Dalla creazione della prima zona FTA cinese, la Pilot Free Trade Zone di Shanghai, nel 2013, il numero è oggi arrivato a 21 (su una superficie inferiore ai 4 millesimi della superficie nazionale) che contribuiscono per il 17,3% all’interscambio commerciale nazionale, e assorbono il 18,5% del totale nazionale degli investimenti.

Collegamento

Dalla messa in funzione della prima linea da Chongqing a Duisburg, avvenuta il 19 marzo del 2011, il CR Express copre ora 82 rotte operative e raggiunge 200 città in 24 paesi europei, collegando progressivamente punti per tracciare le linee di una rete di servizi di trasporto che copre l’intera Europa. Nel 2021 la CR Express ha realizzato le importazioni e le esportazioni per 1,01 trilioni di dollari. Alla fine di luglio 2022 i treni del CR Express hanno trasportato 5,3 milioni di container per un valore di quasi 300 miliardi di dollari.

Innovazione

Cercando la parola “innovazione” su un motore di ricerca, si ottengono oltre 50mila destinazioni cinesi che nell’ultimo decennio si sono spostate dalla costa orientale alle zone centrali e occidentali e ora sono diffuse in tutte le province, regioni autonome e municipalità della Cina. Tra il 2012 e il 2022, il numero di zone dimostrative nazionali indipendenti per l’innovazione della Cina è passato da 3 a 23 e il numero di imprese high-tech è aumentato da 49mila a 330mila. Contemporaneamente i finanziamenti per la ricerca di base in Cina sono aumentati anno dopo anno e nel 2021 sono arrivati a essere 3,4 volte quelli del 2012.

Trasporto

Dal 2015 sono sorte lungo le rive del fiume Yarlung Zangbo 17 stazioni, la cui altitudine media supera i 3.500 metri. La linea ferroviaria Lhasa-Nyingchi che le collega, attraversa 16 volte il fiume, portando il Tibet nell’”era del treno”. Freddo estremo, alta quota e speciali condizioni geologiche: si tratta del progetto ferroviario più impegnativo mai affrontato dall’umanità. Grazie alle linee ferroviarie, i posti che un tempo erano isolati e fermi nel passato, oggi sono collegati tra loro dalla fitta rete di trasporto.

Ambiente

Dagli anni ’70 del 20esimo secolo, per oltre quarant’anni, si è verificata la situazione “la sabbia aumenta mentre l’acqua si riduce” e la sabbia ha separato il lago Qinghai dai suoi sotto-laghi. A partire del 2012 la zona del lago Qinghai ha visto una svolta: la superficie del lago si è trasformata da sabbia in acqua. I sotto-laghi sono ora collegati al lago Qinghai e la superficie è tornata allo stato in cui si trovava più di quarant’anni fa.