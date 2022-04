Johnson ha deciso: sanzionate anche le figlie di Putin

Adesso è ufficiale: se l'Unione Europea ancora tentenna e non ha (per il momento) sanzionato le due figlie (ufficiali) di Putin, Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, rispettivamente di 36 e 35 anni e nate dal matrimonio con Lyudmila Shkrebneva, il governo britannico di Boris Johnson ha invece deciso di allinearsi agli Stati Uniti estendendo le sanzioni anti russe in risposta all'invasione dell'Ucraina alle due figlie maggiori del presidente russo.

Cosa comportano le nuove misure

L'annuncio è stato dato dal Foreign Office, dipartimento del governo del Regno Unito, precisando che le nuove misure colpiscono anche Iekaterina Vinokurova, figlia del ministro degli Esteri, Serghei Lavrov. Il comunicato del ministero degli Esteri britannico stigmatizza lo "s tile di vita sontuoso del cerchio vicino al Cremlino ". Le sanzioni consistono nel congelamento di tutti i beni rintracciabili e il divieto di entrare in Regno Unito. Londra, lo scorso 25 marzo, aveva già sanzionato Polina Kovaleva, titolare di una lussuosa casa a Kensington e indicata come figlia di primo letto della attuale partner di Lavrov.

"Colpo al cerchio magico del Cremlino"

Nel comunicato del ministero degli Esteri britannico si afferma che i provvedimenti odierni rappresentano un ulteriore colpo " allo sfarzoso stile di vita del cerchio magico del Cremlino ". Si tratta di un capitolo in più nel pacchetto di sanzioni concordato da Londra con gli Usa, con l'Ue e con gli altri alleati. " Un pacchetto senza precedenti - commenta da parte sua la ministra Liz Truss - messo in campo per colpire le elite russe e le loro famiglie, mentre l'economia della Russia si degrada a un livello mai visto fin dalla caduta dell'Unione Sovietica ". Truss sottolinea d'altro canto come per il governo Johnson occorra " fare ancora di più ", in particolare contro le importazioni energetiche da Mosca, secondo quanto discusso ieri in sede di G7: con l'obiettivo di fermare " la macchina da guerra di Putin " e impedire al Cremlino di raccogliere le risorse necessarie a finanziare " l'illegale e ingiustificata invasione dell'Ucraina ".

Chi sono le figlie di Putin

Ufficialmente, Putin ha due figlie, Maria e Katerina, nate dal suo matrimonio con Lyudmila Putina, ex steward dell'Aeroflot da cui ha divorziato nel 2013, diventando il primo leader russo a divorziare dai tempi di Pietro il Grande nel 1698. Lo zar, che molto raramente ha parlato pubblicamente di loro, rispose ad alcune domande durante la conferenza stampa annuale nel 2015, affermando che le sue figlie non erano fuggite dal Paese come fu ipotizzato. " Vivono in Russia. Non sono mai state istruite da nessuna parte tranne che in Russia. Sono fiero di loro: continuano a studiare e stanno lavorando ”, riporta il The Guardian. " Le mie figlie parlano correntemente tre lingue europee. Non discuto mai della mia famiglia con nessuno", affermò all'epoca Putin, quasi stizzito sulle domande rivolte ai suoi affetti più cari.

Katerina Tikhonova, 35 anni, la figlia minore, è nata a Dresda nel 1986 mentre Putin lavorava come spia del Kgb. Tikhonova, che usa il cognome della nonna materna, ha studiato all'Università statale di San Pietroburgo e all'Università statale di Mosca e ha un master in fisica e matematica. Oltre a studiare, Tikhonova ha una passione per la cultura giapponese e per le danze acrobatiche rock'n'roll, una forma atletica di "boogie-woogie". Nel 2013 lei e la sua compagna di ballo sono arrivate quinta ai campionati del mondo in Svizzera. La figlia maggiore di Putin, Maria Vorontsova, 36 anni, è un'endocrinologa pediatrica e studia gli effetti degli ormoni sul corpo. Come spiega il quotidiani inglese The Guardian, nel 2019 la Vorontsova, che vive in un attico di fronte all'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca (coincidenze della vita), ha rilasciato un'intervista alla tv di stato russa rivelando i piani per un'impresa medica da 500 milioni di sterline volta alle cure per il cancro.

La figlia "segreta" dello zar?