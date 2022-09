I segnali (nascosti) di Kate e Meghan al funerale della Regina

La royal family e gli ospiti venuti da tutto il mondo per dare il loro ultimo saluto alla regina Elisabetta hanno rispettato alla lettera un preciso dress code. Tra loro spiccavano per eleganza e per “simbolismo” dei loro outfit la principessa di Galles Kate Middleton e la duchessa di Sussex Meghan Markle.

Kate segue la tradizione

Per il funerale della regina Elisabetta Kate Middleton ha scelto un abito nero, di Alexander McQueen, con cappello e veletta, rispettando totalmente la tradizione per quel che concerne gli abiti da indossare ai funerali reali. Il velo, in particolare, viene sempre indossato in questi casi. Ѐ una sorta di emblema del lutto, spesso confezionato in pizzo in tulle, che garantisce una certa discrezione a chi lo porta, la riservatezza del dolore, potremmo dire. La principessa di Galles sta studiando e con profitto, da Regina. La scelta dell’outfit ne è una prova ulteriore.

Per quanto riguarda i gioielli Kate ha voluto rendere omaggio alla Regina, come tutti si aspettavano: ha scelto la collana Four Row Japanese Pearl Choker di Garrard, che Sua Maestà le prestò per la prima volta nel 2017. La collana venne regalata dal governo giapponese alla regina Elisabetta durante la sua prima visita di Stato in Giappone nel 1975.

Kate ha anche indossato gli orecchini Bahrain Pearl Drop Earrings. Nel novembre 1947, in occasione del matrimonio della regina Elisabetta, l'Hakim del Bahrain le regalò 7 perle contenute in una conchiglia. Due di queste vennero usate per creare i famosi orecchini. Questi gioielli vennero prestati dalla sovrana a Lady Diana nel 1982 a un banchetto in onore di Beatrice dei Paesi Bassi. Kate ha sfoggiato la stessa combinazione di preziosi al funerale del principe Filippo. Un tributo nel tributo.

Meghan infrange la tradizione

L’outfit di Meghan Markle al funerale di Elisabetta II è un vestito nero a cappa molto elegante, dalle linee sobrie, firmato Stella MacCartney, in cui alcuni tabloid hanno voluto vedere un tributo al mantello reale. La duchessa ha messo un cappello a falda larga, ma mancava la veletta, simbolo, come abbiamo visto di cordoglio. Per qualcuno è una nuova sfida alla royal family, un altro affronto: di certo sottolinea la differenza di personalità tra Kate e Meghan. Però non possiamo non notare che gli orecchini di perle della duchessa di Sussex sono un regalo che le fece proprio la regina Elisabetta quando la accolse in famiglia. Se c’è stata una ribellione all’etichetta reale da parte di Meghan, dunque, in qualche modo è stata compensata dalla scelta dei gioielli.

Questi ultimi sono importanti tanto quanto l’abito. Non si tratta solo di un motivo sentimentale, ma di un codice secolare che regola la scelta dei preziosi in occasione dei funerali. In genere si prediligono i cosiddetti “gioielli da lutto” , quelli bianchi, cioè i diamanti e le perle. Proprio queste hanno un valore particolare per la royal family e, per estensione, in tutto l’Occidente. Le perle, infatti, simboleggiano le lacrime. A rafforzare questa associazione è stato il lutto che colpì la regina Vittoria nel 1861, quando morì il marito, Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha. La sovrana, in segno di lutto, indossò le perle per il resto della sua vita.

William e Harry, vicini ma distanti

William e Harry sono stati i membri della royal family più osservati durante il funerale della regina Elisabetta. La distanza tra loro era visibile, una certa indifferenza quasi palpabile, evidenziata anche dall’uniforme indossata dal principe di Galles ma vietata al duca di Sussex dopo il suo ritiro dal servizio alla Corona, nel gennaio 2020. Harry ha potuto ottenere un permesso speciale per tornare a vestire la divisa militare solo in occasione della Veglia dei Principi, lo scorso sabato 17 settembre. Al Daily Mail, però, non è sfuggito un dettaglio che suonerebbe come una pugnalata, un insulto da parte dei Windsor, un altro segnale di esclusione definitiva dei Sussex dal casato. All’uniforme di Harry sarebbero state strappate le iniziali “E R”, cioè “Elisabetta Regina” che decorano la sovraspalla. Una vendetta della royal family dopo tutte le dichiarazioni al vetriolo dei Sussex?

Di certo, per ora, c’è la sofferenza e la commozione di William e Harry ai funerali della loro nonna. I fratelli non hanno nascosto gli occhi lucidi dal pianto. Per la verità nessun membro della royal family ha represso o nascosto le emozioni. Anche Carlo III si è asciugato le lacrime di fronte a quello che ormai è il suo popolo. Forse questo può essere considerato un piccolo strappo al protocollo, ma era inevitabile, persino doveroso nei confronti di una Regina indimenticabile.