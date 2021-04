L’uovo di Pasqua (rotto) di William e Kate nasconde un messaggio per i Sussex?

Il desiderio di vedere di nuovo uniti William e Harry è così forte che alcuni fan cercano ovunque indizi di una possibile riappacificazione scandagliando, come fossero moderni segugi, parole, gesti, filmati che riguardano i principi. In molti casi i risultati di questa ricerca sono dei voli di fantasia, suggestioni, in altri c’è un fondo di verità. Del resto la royal family ci ha abituato a un linguaggio in codice basato sull’uso di vestiti, o gioielli, per esempio. Stavolta il messaggio segreto sarebbe stato affidato all’uovo di Pasqua di William e Kate. O, per meglio dire, l’uovo è il messaggio.

I duchi di Cambridge hanno voluto augurare una buona Pasqua ai loro follower sui social postando il video di un uovo di cioccolato, decorato con la scritta “Happy Easter” ("Buona Pasqua", appunto), frantumato da un mattarello. No, non è violenza sulle uova di Pasqua. Certo, il mattarello appare aggressivo, ma gli utenti più maliziosi, o più attenti, oppure più speranzosi, dipende dalla prospettiva che scegliamo, hanno voluto interpretare il filmato come un messaggio rivolto di pace rivolto ai Sussex.

Sembra strano parlare di tregua dopo aver visto il mattarello in azione, però se ci fate caso il video termina con l’uovo di Pasqua che si ricompone. Come a dire che ogni frattura può essere sanata e, molte volte, le crepe non si vedono neanche più. Questa è la versione ottimista. Quella un po’ più pessimista (ma forse anche realista) suggerisce che i segni rimarranno, l’oggetto non sarà più come prima, però “vivrà” ancora, per dirla in modo poetico. Sarà diverso, perché no, nuovo.

I follower dei duchi di Cambridge ci sperano. Qualcuno, su Twitter, va un po' troppo oltre, dicendo: "Immagino che l'uovo di cioccolata sia Meghan, la duchessa di Sussex". Un altro ribatte: "Non è mai troppo tardi per riparare ciò che è rotto". Di certo il video è “non convenzionale” , come ha scritto il Mirror. Un utente ha azzardato: “Supponendo che sia opera di Kate, hai un buon occhio per i video, come pure per la fotografia”. Non sappiamo di chi sia stata l’idea di questi auguri originali, però ha colpito nel segno. Anche il magazine Hola! si chiede se l’uovo di Pasqua e William e Kate non “simbolizzi la royal family in frantumi che si riunisce”. C’è stato, comunque, anche chi non ha gradito il video, definendolo “assurdo” , oppure “una bizzarra scelta”. Addirittura un follower ha scritto: “Un tantino violento, tuttavia divertente”. Insomma, se William e Kate volevano confonderci, ci sono riusciti.

Tanto per rimanere in tema pasquale e di messaggi segreti, anche la foto con cui la regina Elisabetta e il principe Carlo hanno ricordato la festa è stata oggetto di interpretazioni. Non tanto per il luogo in cui è stata scattata, cioè Frogmore House a Windsor, visto che Sua Maestà vi si trova per motivi di sicurezza, quanto per il fatto che lo scatto ritrae insieme madre e figlio. I tabloid hanno voluto vedere nella fotografia un richiamo all’unità e alla continuità della monarchia.

Un modo con cui Elisabetta II e Carlo avrebbero ribadito di avere una visione comune sul futuro della Corona dopo gli scandalo Sussex e le voci che vorrebbero la Regina delusa dal primogenito e insicura sulle sue capacità politiche. Le interpretazioni del video di William e Kate della foto della sovrana e del suo erede nascondono davvero un messaggio cifrato? Se è così lo abbiamo letto nella maniera giusta o abbiamo visto solo ciò che volevamo vedere?