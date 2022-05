L'attacco coi missili ipersonici: la devastazione di Odessa

Odessa è finita nuovamente nel mirino di Mosca. L’esercito russo ha lanciato dieci missili contro la città: sette hanno colpito e distrutto un centro commerciale mentre tre Kinzhal – i nuovi missili ipersonici della Russia – hanno centrato un hotel.

Fumo nero, morti e feriti

Le unità russe hanno attaccato Odessa ieri utilizzando sottomarini, navi e aerei. I tre Kinzhal sono stati sparati da un velivolo su un hotel mentre un'altra struttura turistica è stata colpita a Zatoka. Lo ha reso noto Sergey Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare regionale citato dalla Cnn che ha geolocalizzato e verificato l'autenticità di due video che stanno circolando sui social e che mostrano danni significativi all'albergo. Non è ancora chiaro perché sia stato colpito quell’albergo né chi o che cosa potesse ospitare o contenere.

Gli altri missili hanno colpito la città portuale intorno alle 22:30, quando le strade erano fortunatamente erano vuote per via del coprifuoco. Il fumo denso e nero ha riempito il centro del porto storico. Nel filmato pubblicato online dall'esercito ucraino si vedono i vigili del fuoco tra le macerie di quelli che erano un centro commerciale e un magazzino.

Il bilancio finale del raid missilistico russo su Odessa è stato di un morto e cinque feriti. Lo ha fatto sapere nella notte il comando operativo Sud delle Forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook, specificando che diversi obiettivi cittadini sono stati colpiti da sette missili lanciati da aerei. I feriti sono stati ricoverati in ospedale. " Missili obsoleti hanno colpito un centro commerciale ", si legge nel comunicato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per spegnere i vasti incendi divampati.

L’hotel colpito

Altri missili, questi molto più tecnologici e moderni, hanno invece, come detto, colpito e disintegrato un hotel. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe del Grande Pettine Hotel, un albergo che prima del conflitto era particolarmente amato dall’élite russa. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti (le informazioni sono ancora frammentate), le forze del Cremlino hanno lanciato tre missili da crociera dal Mar Nero nel distretto di Kyivskyi di Odessa. Un razzo è stato abbattuto dalle unità di difesa antiaerea ucraine ma gli altri due hanno colpito un settore residenziale e distrutto aree ricreative. Danneggiata anche una struttura infrastrutturale comunale.

As a result of a Russian missile strike in Odessa, the 4-star Grand Pettine hotel complex on the Black Sea coast was destroyed. #Ukraine #UkraineWar #UkraineRussianWar #UkraineUnderAttack #Украина #Україна pic.twitter.com/T7WmqZPwC6 — NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) May 9, 2022

L’agenzia Ukrinform ha scritto che una delle sezioni di tre piani dell'hotel è stata distrutta dall'attacco missilistico russo. Non sono state segnalate vittime poiché al momento dell’attacco l’edificio sarebbe stato vuoto (altre fonti non confermate sostengono che contenesse mercenari). Anche le sezioni adiacenti sono state danneggiate, e la spiaggia è stata disseminata di detriti di edifici. La Procura regionale di Odessa ha avviato un'indagine preliminare sulla violazione delle leggi di guerra, in quanto non ci sono strutture militari situate nelle vicinanze del bersaglio colpito da Mosca.