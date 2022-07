"Dimezzata la capacità di spionaggio russo": la sentenza degli 007 | La diretta

L’avanzata russa nel Donbass procede ma ancora a rilento. Dopo la pausa operativa decisa da Mosca, l’attività militare è ripresa anche se i ritmi continuano ad essere particolarmente bassi. Nelle ultime ore le forze del Cremlino hanno condotto attacchi minori a nord-ovest di Slovyansk e intorno alle aree di Siversk e Bakhmut, senza tuttavia catturare territorio decisivo. Sono stati segnalati bombardamenti a Dolyna, Bohorodychne e Adamivka, a nord-ovest della citata Slovyansk, nonché in vari insediamenti dislocati nelle vicinanze di Barvinkove.

Intanto, il canale russo di Telegram Readovka ha fatto notare che gli sforzi russi per avanzare verso Slovyansk sono probabilmente ostacolati dal difficile terreno collinare e boscoso che circonda la città. L’esercito ucraino mantiene così il controllo delle alture dominanti intorno al centro urbano, in particolare a sud vicino a Kramatorsk e a est a Raihorodok. Certo è che, come ha fatto sapere lo stato maggiore ucraino, ci sono stati assalti russi senza successo lungo la linea Klynove-Vershyna, a circa 10 km a sud-est di Bakhmut. Le truppe russe, poi, continuarono a combattere anche più a sud di Bakhmut a Novoluhanske e vicino alla centrale elettrica di Vuhledar.

La diretta

Ore 8:12 | Kiev: "Russia schiera riservisti nel sud dell'Ucraina"

La Russia schiera riservisti nel sud dell'Ucraina per per contrastare la linea di difesa ucraina. Lo riferisce Ukrinform citando un post pubblicato su Facebook dallo lstato maggiore delle forze armate ucraine. Stando allo stesso resoconto, le forze russe stanno difendebndo le posizioni occupate, mentre si registrano bombardamenti in più punti, con tentativi di avanzata che i vertici militari di Kiev affermano aver respinto

Ore 7:30 | Stato maggiore Kiev: "Russi assaltano centrale termoelettrica Vuhlehirsk e Pokrovsky"

La Russia prosegue i suoi tentativi di assalto in direzione della centrale termoelettrica di Vuhlehirsk e vicino a Pokrovsky, nella regione di Donetsk, e le ostilità continuano. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. "Nella direzione di Donetsk, i principali sforzi del nemico sono concentrati nelle direzioni Kramatorsk e Bakhmut. E' in corso un bombardamento sistematico delle posizioni delle truppe lungo la linea di contatto per impedire il trasferimento di riserve in altre direzioni. Le forze russe stanno cercando di ricostituire scorte di munizioni, carburante e lubrificanti", si legge nel messaggio.

Ore 7:00 | Capo MI6: "Dimezzata capacità spionaggio Mosca in Europa"

Mosca sta perdendo colpi nell'invasione dell'Ucraina e la sua capacità di spionaggio in Europa è stata dimezzata dopo l'espulsione di oltre 400 agenti dei servizi segreti russi da città europee, nonchè l'arresto di alcune spie sotto copertura che si fingevano civili: lo ha detto il capo dei servizi segreti britannici (MI6), Richard Moore, nel corso di un'intervista alla Cnn. Moore ha spiegato che da quando la Russia ha invaso l'Ucraina lo scorso febbraio, i Paesi europei hanno espulso "più di 400 agenti dei servizi segreti russi che operavano sotto copertura diplomatica".

Ore 6:30 | Zelensky: "Discussa fornitura armi più moderne in riunione comando supremo"

Durante una riunione del comando supremo dell'Ucraina è stata discussa la questione della fornitura al Paese di armi più moderne. Lo ha affermato ieri sera il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio. "Abbiamo discusso della situazione attuale in prima linea e intorno all'Ucraina, definito compiti riguardanti alcune direzioni tattiche per rafforzare le nostre posizioni e risolto il problema della fornitura delle armi più recenti alle nostre truppe. Dobbiamo ancora aumentare l'intensità degli attacchi al nemico", ha spiegato Zelensky.

Ore 6:00 | Export grano: oggi accordo Mosca-Kiev in Turchia

E' prevista per le 16 e 30 locali a Istanbul, presso lo storico palazzo Dolmabahce, la firma ufficiale dell'accordo che consentirà il passaggio di 35 milioni di tonnellate di grano ucraino attraverso il Mar Nero. A porre le firme Turchia, Nazioni Unite ma sopratutto Ucraina e Russia.