"Le studentesse sono troppo sexy". E la scuola le modifica così

È polemica negli Usa per il fatto che una scuola superiore ha " ritoccato " le foto di alcuni alunni, soprattutto di ragazze, perché considerate " troppo sexy ". Le immagini incriminate, raccolte nell'annuario scolastico on-line, sarebbero state infatti corrette dai vertici dell'istituto in nome del codice di abbigliamento seguito in quel liceo. I dirigenti della struttura, dopo avere effettutato le correzioni grafiche, hanno messo in vendita l'annuario della discordia al prezzo di 100 dollari a copia. La scuola in questione è la Bartram Trail High School, nella contea di St. Johns, nel nordest della Florida.

Studenti e genitori sono di conseguenza indignati per la scelta del liceo di ritoccare digitalmente 80 immagini dell'annuario scolastico, senza il consenso dei ragazzi, con lo scopo di censurare quanto ritenuto " non confome al codice di abbigliamento ". Tra le modifiche oggetto di critiche vi è stata, ad esempio, l'aggiunta, nella foto di una studentessa, di porzioni digitali di vestiario alla zona del petto e delle spalle della ragazza, allo scopo di " coprirne la scollatura ". Adrian Bartlett, ossia la madre dell'alunna che ha subito tale ritocco della foto, ha quindi tuonato: " Penso che ciò mandi il messaggio che le nostre ragazze dovrebbero vergognarsi dei loro corpi in crescita, e penso che sia un messaggio orribile da mandare a queste ragazze che stanno attraversando dei cambiamenti ". Altre alunne che si sono viste modificare le proprie foto sull'annuario hanno invece reagito con ironia evidenziando la scarsa qualità dei ritocchi grafici effettuati dai responsabili del liceo per temperare la " carica sessuale " degli scatti delle prime.

I rappresentanti della Bartram Trail High School, sommersi dalle polemiche, hanno alla fine reagito difendendo il loro operato e ribadendo di essersi semplicemente riservati la possibilità, come alternativa all'esclusione dall'annunario degli scatti " fuori dal regolamento ", di correggere digitalmente le immagini che presentavano criticità. Le autorità locali preposte ai servizi educativi sono quindi intervenute sulla vicenda chiarendo: " Le linee guida del codice di abbigliamento sono nel nostro codice di condotta studentesco, ma l'applicazione del codice di abbigliamento avviene a livello scolastico e differisce da amministrazione ad amministrazione ".

Proprio il codice di abbigliamento applicato ultimamente dal liceo della Florida per ritoccare le foto era stato, durante la scorsa primavera, già oggetto di contestazioni. I genitori di alunni dell'istituto avevano infatti segnalato allora alla direzione scolastica il fatto che il codice fosse sostanzialmente rivolto a disciplinare per lo più il vestiario delle studentesse, invece che degli alunni di entrambi i sessi.