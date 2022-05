Soldi, ville, yacht: ora la Ue vuole sanzionare il patriarca Kirill

L'Unione europea si appresta a varare un sesto pacchetto di misure contro la Russia, alla luce del conflitto militare ai danni dell'Ucraina che va avanti da oltre due mesi. La nuova lista degli ultimi "obiettivi" contro Mosca comprenderebbe 58 personalità da sanzionare, ma prima di entrare in vigore dovrà essere approvata dagli Stati membri. Tra i presenti ci sarebbe anche il patriarca Kirill, oltre che molti soldati russi e la moglie e i figli del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Il patrimonio del patriarca

Stando a un documento a cui ha avuto accesso l'agenzia France Press, la Commissione europea avrebbe proposto di sanzionare il capo della Chiesa ortodossa russa nell'ambito di un sesto pacchetto come reazione all'operazione militare di Mosca contro Kiev. Quella contro il patriarca Kirill sarebbe una delle tante mosse contro individui ed entità che sostengono il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, in particolare coloro che sono direttamente collegati ai massacri di Bucha e Mariupol.

In questi anni ha fatto molto discutere l'enorme patrimonio di cui disporrebbe e il lusso in cui vivrebbe il patriarca Kirill. La sua ricchezza personale è stata stimata dal Moscow News nel 2006 in 4 miliardi di dollari, mentre un articolo di Novaya Gazeta stimava nel 2019 una ricchezza tra 4 e 8 miliardi di dollari. Si tratta ovviamente di cifre impossibili da verificare e su cui non si può discutere con assoluta certezza.

Qualcuno parla di una villa vicina quella di Putin a Gelendzhik sul Mar Nero, di un superyatch e della passione per gli orologi di lusso. Come riferito dall'Huffington Post, il patriarca Kirill è sospettato di possedere ricchezze personali anche in Svizzera e in paradisi offshore. Addirittura c'è chi lo accusa di essere l'intestatario fittizio di beni di Putin; altri credono che abbia conti bancari pure in Italia, Austria e Spagna. Anche queste sono accuse degli oppositori che non hanno ancora trovato conferme ufficiali.

Il colloquio con Papa Francesco

Il patriarca Kirill è accusato di essere un fervente sostenitore dell'operazione speciale militare che la Russia sta portando avanti contro l'Ucraina. Proprio nelle scorse ore si è così espresso in merito alle azioni intraprese da Vladimir Putin e dall'esercito russo: " Non vogliamo combattere con nessuno. La Russia non ha mai attaccato nessuno, ha solo difeso i suoi confini ".