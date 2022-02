L'ultimo sfregio alla pizza: in arrivo quella coi bastoncini di pesce

Dal 1 aprile prossimo sugli scaffali dei tedeschi arriverà un prodotto in più: una pizza surgelata con sopra i bastoncini di pesce, in edizione limitata. Viste la data e la combinazione i più potrebbero pensare ad un pesce d'aprile ma la Dr. Oetker - da noi conosciuta come Cameo - garantisce sul proprio profilo Twitter che è tutto vero.

Il prodotto, che farebbe rabbrividire qualsiasi italiano, nasce da un'idea del novembre 2018 di un utente, tale Stullen Andreas, il quale proprio sul famoso social network dei "cinguettii" aveva proposto la bizzarra trovata alla multinazionale teutonica. Una proposta caduta apparentemente nel vuoto ma ricomparsa due anni dopo, con l'annuncio della commercializzazione di questa pizza particolare (ma in realtà si trattava di un pesce d'aprile particolarmente riuscito). Oggi, a distanza di altri due anni dallo scherzo, la Dr. Oetker ha deciso di accontentare le numerosissime richieste pervenute via Twitter degli utenti, che hanno fatto il paio con la proposta del 2018. Il 1 aprile di quest'anno quindi i teutonici troveranno disponibile la "pizza bastoncini di pesce", un prodotto in edizione limitata che apparirà con diciture in lingua italiana sulla confezione e l'immagine di Capitan Iglo (la versione tedesca del nostro Capitan Findus).

In una nota il colosso che arriva dalla Germania oltre a confermare che stavolta è tutto vero descrive il prodotto, il quale avrà sei bastoncini di pesce adagiati su una base contenente pomodoro, spinaci e un mix di formaggi come mozzarella ed Edam. Inoltre verranno proposte delle spezie per " completare la ricetta mediterranea-marittima”. Max Steuernagel, il responsabile marketing dell’azienda tedesca per il settore pizze, nel rimarcare l'enorme richiesta pervenuta per far sì che questo articolo venisse realmente commercializzato, ha ribadito che questo sarà "il primo prodotto comunitario della nostra gamma di pizze".

Se da un lato i tedeschi aspettano con impazienza l'arrivo di questa edizione limitata, dall'altro la numerosissima colonia di connazionali residenti in Germania sta già storcendo il naso: dopo la pizza con l'ananas, quella con la banana e mille altre stravaganze non sentivano certo la necessità di vedere sugli scaffali dei supermercati una pizza quantomeno discutibile, nata da una proposta bizzarra.