Usa, maestra compie "atti di autoerotismo" in classe. I bambini sono sotto choc

Una maestra americana di scuola elementare è stata arrestata venerdì scorso in quanto accusata di essersi masturbata davanti ai bambini della sua classe. La docente incriminata si chiama Amelia Ressler e si sarebbe persino filmata mentre perpetrava atti osceni alla presenza dei propri alunni, aventi età comprese tra i 7 e gli 8 anni. Gli atti indecenti compiuti dall’insegnante trentenne hanno avuto luogo all’interno della seconda elementare della Mount Zion Elementary school di Carrollton, cittadina a ovest di Atlanta, in Georgia. La donna era in servizio presso l’istituto in qualità di supplente.

L’indignazione popolare e la conseguente indagine penale sono scattate nella comunità citata in seguito alla scoperta su Internet, da parte di un residente del posto, di un video erotico che immortalava proprio quella maestra mentre commetteva atti osceni in classe. Nel dettaglio, nel clip, realizzato dalla stessa insegnante, si poteva riconoscere la Ressler intenta a compiere “ atti di autoerotismo ” all’interno dell’aula gremita di 19 bimbi. La ripresa, che era stata inizialmente rimossa dalla app di condivisione di contenuti Snapchat, aveva circolato per giorni sulla rete, prima di venire scovata da quel cittadino di Carrollton, che ha subito riconosciuto la maestra e l’interno della Mount Zion Elementary school.