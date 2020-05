Il manifesto degli artisti chic: "Basta consumismo dopo la pandemia"

Ci mancavano solo le star a farci la morale per il post Covid-19. Su Le Monde 200 artisti hanno firmato un manifesto contro il consumismo e per cambiare radicalmente il nostro stile di vita dopo la pandemia: perché il ritorno alla "normalità" deve essere diverso, ci spiegano dal bordo delle loro piscine e delle loro ville da mille e una notte. Un gruppo di star e artisti, tra cui Robert De Niro, Madonna, Cate Blanchett, Eva Green, Ricky Martin, spiegano che la pandemia da Covid-19 è sì una tragedia ma questa crisi " ha la virtù di invitarci ad affrontare le domande essenziali ". La disoccupazione che toccherà purtoppo tantissime famiglie, con le annesse difficoltà economiche? Certo che no. Nella spinta moralizzatrice delle superstar c'è ben altro.

" L'attuale disastro ecologico fa parte di una "meta-crisi": la massiccia estinzione della vita sulla Terra non è più in dubbio e tutti gli indicatori indicano una minaccia esistenziale diretta". Le star chiedono dunque ai leader mondiali di " uscire dalla logica insostenibile che ancora prevale, per lavorare finalmente su una profonda revisione di obiettivi e valori ". Le star, sì proprio loro, ora se la prendono con il consumismo: lo dicono a una popolazione europea e mondiale che dovrà fare i conti con una disoccupazione in costante crescita praticamente ovunque (basti pensare ai 30 milioni di disoccupati negli Stati Uniti). " Il consumismo - sottolineano - ci ha portato a negare la vita in sé: quella delle piante, quella degli animali e quella di un gran numero di umani. L'inquinamento, il riscaldamento globale e la distruzione degli spazi naturali stanno portando il mondo a un punto di rottura".