Matt Hancock si è dimesso. Fatale la foto in cui baciava l'amante

Il ministro della Sanità britannico Matt Hancock era ultimamente finito nella bufera per una sua foto compromettente e, a causa di tale clamore, si è alla fine dimesso, proprio oggi. La foto alla base delle polemiche, rilanciata dal Sun, ritraeva l'esponente tory, finora al centro dell'attenzione mediatica solamente per la propria gestione dell'emergenza epidemiologica, intento a baciare la sua amante e consulente, Gina Coladangelo. A indignare l'opinione pubblica era stato sia il fatto che Hancock e la Coladangelo tradissero i rispettivi coniugi sia il fatto che i due amanti, con i loro abbracci clandestini, violassero platealmente la regola della distanza di sicurezza anti-contagio.

Il tradimento della moglie con l'assistente e la flagrante violazione della regola del distanziamento sono alla fine costati a Hancock il posto all'interno del governo di Londra, nonostante lui avesse, all'indomani della pubblicazione della foto, ribadito la propria volontà di non dimettersi. In una lettera indirizzata oggi al premier Johnson, Hancock ha invece manifestato la sua volontà di abbandonare la compagine esecutiva e ha scritto: "Il governo deve a tutti coloro che si sono tanto sacrificati in questa pandemia l'onestà; in questo momento li abbiamo delusi. L'ultima cosa che voglio è che la mia vita privata distragga attenzione dall'unico obiettivo che ci sta portando fuori da questa crisi. Voglio ribadire le mie scuse per aver infranto le regole e scusarmi con la mia famiglia e i miei cari per averli fatti passare attraverso questo. Ho anche bisogno di stare con i miei figli in questo momento ". In un video pubblicato sul suo account Twitter, dopo essersi recardo da Johnson per consegnargli la sua lettera di dimissioni, Hancock ha in seguito aggiunto: " Chi di noi ha definito queste restrizioni ha il dovere di osservarle ed è la ragione per cui mi dimetto ".

L'uscita di scena del ministro della Salute si verifica giusto nel momento in cui il Regno Unito deve fronteggiare la nuova minaccia della variante Delta.Il premier Boris Johnson, ha accolto le dimissioni del ministro della Salute dicendosi " dispiaciuto " e, rivolgendosi all'ex collega di governo, affermando: " Caro Matt, dovresti lasciare l'ufficio molto orgoglioso di quello che hai raggiunto, non solo nell'affrontare la pandemia, ma anche prima che il Covid ci colpisse. Sono grato per il tuo sostegno e credo che il tuo contributo al servizio pubblico sia tutt'altro che finito ".

Johnson ha scongiurato il rischio di vuoti di potere nel pieno dell'emergenza-varianti designando immediatamente il successore di Hancock al ministero della Salute: Sajid Javid, esponente tory di origini pachistane, già cancelliere dello Scacchiere e ministro dell'Interno. Javid si era dimesso da ogni carica di governo nel 2019 in polemica con Dominic Cummings, allora consigliere di fiducia del primo ministro ma successivamente silurato dallo stesso Johnson.