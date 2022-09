Meghan faccia a faccia con Carlo III: cosa chiede la duchessa

"Face to face", come si dice in questi casi. La duchessa Meghan Markle avrebbe chiesto un incontro privato, da soli, al nuovo Re d'Inghilterra, Carlo III, prima di ripartire con il marito Harry verso gli Stati Uniti. L'indiscrezione è stata lanciata dal giornalista di Nbc News, Msnbc e Access Hollywood, Neil Sean, che sul proprio canale YouTube ha dichiarato di aver avuto la notizia da una fonte super attendibile.

Una lettera per la "chiacchierata"

La Markle avrebbe fatto recapitare una lettera al re chiedendo la possibilità di una "chiacchierata privata". È facile ipotizzare quali possano essere le motivazioni del colloquio: attriti e frizioni con Carlo III sono cosa nota da tempo. Infatti, come abbiamo visto sul Giornale.it, aveva fatto già discutere l'assenza a Balmoral della duchessa che, come riportato dal The Sun, sarebbe stata causato dallo stesso Carlo che in un colloquio telefonico con Harry avrebbe spiegato che Meghan " non sarebbe stata la benvenuta ". Come dimenticare, poi, le polemiche relative ai fiori da posizionare di fronte ai cancelli di Windsor che molti avrebbero dato per egocentrismo.

"Mossa molto coraggiosa"

I beninformati affermano che sia molto rara la richiesta di un incontro privato tra i vertici della Royal Family: non solo, ma in passato Meghan è stata esclusa da ogni riunione tra Carlo, Harry e William. " Meghan faccia a faccia con re Carlo. È una mossa molto coraggiosa da parte sua ", ha affermato il giornalista. " Sarebbe una buona opportunità per spiegare le ragioni dietro le loro azioni e decisioni degli ultimi due anni. Qualsiasi cosa si pensi di lei, la sua risolutezza è ammirevole ”. Al momento, però, nessuno sa quale è stato l'esito della lettera e se l'incontro, effettivamente, avverrà o meno. " Sarebbe un'opportunità per stemperare la tensione, tirare fuori i diritti dai torti e spiegare alcune delle ragioni dietro a ciò che hanno fatto negli ultimi due anni ", ha aggiunto Neil Sean.

Le mani al di fuori del protocollo

Nei giovani reali, però, c'è sempre qualcosa che va al di là del seminato come diremmo in Italia: a destare scalpore anche la "mano nella mano" tra Harry e Meghan nonostante non sia prevista dal rigidissimo cerimoniale reale pur trattandosi di marito e moglie. Nell'evento più trasmesso della storia, il fatto non è passato inosservato agli zoom delle macchine fotografiche che a Buckingham palace è considerato "inappropriato". L'episodio si è ripetuto soltanto quattro giorni dopo il primo: durante la passeggiata del feretro della Regina a Westminster hall, principe e moglie si erano già tenuti per mano. I tradizionalisti della corona lo hanno etichettato come gesto "irrispettoso", i progressisti hanno una visione più moderna e lo hanno considerato come "amorevole". Chi ha ragione? Forse tutti o nessuno, ma in un modo o nell'altro, Harry o Meghan riescono sempre a far parlare di loro.