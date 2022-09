"Lo faccio io...": polemica sulla frase di Meghan nel giorno della morte della Regina

L’ormai famosa camminata di William, Kate, Harry e Meghan di fronte ai cancelli del Castello di Windsor, lo scorso 10 settembre, sta ancora facendo discutere. Stavolta, però, le polemiche non avrebbero a che fare con i presunti negoziati tra fratelli per organizzare l’evento e che avrebbero portato a un ritardo di 45 minuti sull’orario fissato per la passeggiata. Stavolta la protagonista della bufera mediatica è Meghan, o meglio, un suo gesto di cortesia interpretato come un nuovo espediente per farsi notare.

Fiori per la Regina

Non vedevamo i Sussex insieme ai Cambridge dal Commonwealth Day del 9 marzo 2020, più di 915 giorni fa, specifica il Mirror. “Il Principe di Galles ha invitato il duca e la duchessa a unirsi a lui e alla principessa di Galles. Il Principe di Galles ha pensato fosse una importante dimostrazione di unità in un momento incredibilmente difficile per la famiglia” , ha rivelato una fonte al Washington Post. Certo la pace tra fratelli sembrerebbe ancora lontana, come suggeriscono i media britannici e gli esperti reali. È ancora presto per dire se la storica passeggiata di fronte al Castello di Windsor sarà un primo passo verso la riconciliazione o meno. Intanto a suscitare clamore e una buona dose di critiche è stato un gesto di gentilezza compiuto da Meghan Markle durante l’evento.

I Cambridge e i Sussex si sono soffermati a guardare gli omaggi floreali, a leggere i biglietti d’affetto che il popolo ha riservato alla Regina. La duchessa di Sussex ha preso numerosi mazzi di fiori dalle mani delle persone, dispensando sorrisi e saluti. Quando un valletto le si è avvicinato per prendere gli omaggi Meghan avrebbe gentilmente rifiutato l’aiuto. Per abitudine e secondo le regole del protocollo i membri dello staff reale devono ritirare i fiori per lasciare i royal con le mani libere, in modo che possano continuare a salutare le persone, ma anche per motivi di sicurezza.

Meghan Markle avrebbe infranto la regola, ma per una buona causa: nel filmato diffuso da Wales Online, la cui qualità audio è piuttosto bassa, sembra di intendere che la duchessa, espressione tranquilla e sorriso luminoso, avrebbe risposto al valletto: “Ho detto loro che li avrei sistemati laggiù, quindi è ok. Grazie. Lo apprezzo comunque”. A quanto pare Meghan avrebbe promesso a qualcuno tra il pubblico di posizionare i fiori che le erano stati dati di fronte ai cancelli di Windsor e avrebbe voluto mantenere l’impegno.

Gentilezza o egocentrismo?

Non tutti hanno apprezzato il gesto di Meghan Markle. Per alcuni si sarebbe trattato di un modo per farsi notare, per essere di nuovo sotto i riflettori persino in un’occasione triste come la morte della regina Elisabetta. Per altri, invece, la duchessa avrebbe dimostrato una grande dolcezza e attenzione verso la gente. Su Twitter, un utente ha affermato: “Non posso credere che il massacro di Meghan sia già iniziato, è la prima volta che sperimenta una cosa del genere, sta facendo del suo meglio e forse ha promesso di sistemare i fiori e questo era ciò che stava per fare…”.