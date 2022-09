Meghan Markle parteciperà al funerale della regina Elisabetta?

“Voglio esprimere…il mio amore per Harry e Meghan, che continueranno a costruire la loro vita oltreoceano” , ha detto Carlo III nel suo primo discorso da sovrano d’Inghilterra. Un riferimento al secondogenito e alla nuora piuttosto vago e scarno, soprattutto se confrontato con quello riservato a William e Kate. Quasi il re avesse citato i Sussex più per dovere e per evitare polemiche, che per sincero affetto. In effetti le indiscrezioni che si susseguono in questi giorni sembrerebbero confermare questa ipotesi o, almeno, renderla più concreta. Carlo non avrebbe perdonato i duchi ribelli e la possibile assenza di Meghan Markle ai funerali della regina Elisabetta potrebbe trasformarsi in un nuovo terreno di scontro tra i Windsor e i Sussex.

Esclusione o passo indietro?

Una delle domande più gettonate sui tabloid in queste ore riguarda Meghan Markle: la duchessa parteciperà alle esequie di Sua Maestà, il prossimo 19 settembre? La risposta non sembrerebbe affatto scontata, soprattutto alla luce delle dinamiche che si starebbero sviluppando a Palazzo. Durante le ultime ore di vita della Regina Meghan sarebbe rimasta a Frogmore Cottage, ma non è chiaro il motivo: forse la duchessa ha seguito l’esempio di Kate (la quale, però, sarebbe rimasta a Windsor vicino ai figli, impegnati nel loro primo giorno di scuola), oppure avrebbe voluto evitare ulteriori attriti con la royal family in un frangente così delicato.

C’è anche una terza possibilità: stando al Sun Carlo avrebbe telefonato al principe Harry, intimandogli di tenere lontana Meghan da Balmoral: “Carlo ha detto a Harry che non sarebbe stato corretto, né appropriato, se Meghan fosse venuta a Balmoral in un momento tanto triste. Gli è stato fatto osservare che neppure Kate sarebbe andata, visto che l’evento era riservato ai parenti più stretti. Carlo ha detto molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta”.

Harry non si sarebbe potuto opporre. Dopo la presunta esclusione di Meghan da Balmoral la stampa ha iniziato a fare supposizioni sulla sua possibile assenza al funerale della sovrana, benché non sia affatto sicuro che le due circostanze siano collegate o siano una conseguenza dell’altra. Il Tempo ha titolato “Meghan potrebbe non partecipare ai funerali della regina Elisabetta”. Seppur nell’incertezza la questione, così posta, avrebbe ancora una parvenza di linearità. Le cose, però, sarebbero ancora più complicate e fumose. Ci troveremmo davanti a un mistero che potrebbe dirci molto sui rapporti attuali e futuri tra i Sussex e i Windsor.

Scontro aperto?

Sembra che in un primo momento Meghan Markle volesse accompagnare il marito a Balmoral, ma qualcosa le avrebbe fatto cambiare idea e potrebbe non essere stato il monito di re Carlo III. Il Sun ha scritto: “Ieri c’era confusione riguardo al principe Harry, a sua moglie Meghan Markle e ai motivi per cui i loro piani di volare insieme in Scozia sarebbero repentinamente cambiati” . Stando alle ricostruzioni, informati del peggioramento delle condizioni di Sua Maestà, lo scorso 8 settembre, i Windsor sarebbero partiti alla volta di Balmoral con un volo Raf. Il duca di Sussex e la moglie hanno annunciato il loro viaggio in Scozia alle 14 ma, scrive ancora il Sun, “ci vollero altre tre ore prima che Harry lasciasse Londra”.

Proprio questo ritardo non gli avrebbe permesso di dare l’ultimo saluto alla nonna (anche se pare che solo Carlo e la principessa Anna siano riusciti a vedere la sovrana ancora viva, perché si trovavano già in Scozia per precedenti impegni). Harry avrebbe ricevuto la notizia della morte della nonna mentre era ancora in volo verso le Highlands. Secondo Omid Scobie Meghan avrebbe deciso di rimanere in Inghilterra “come la duchessa di Cambridge” , ma questa, come abbiamo visto, è solo una delle possibilità. Per dirla tutta nessuno sa con certezza perché Meghan avrebbe deciso, all’ultimo, di non partire, ammesso che la faccenda si sia davvero svolta così.

Ci sono anche altri due particolari impossibili da ignorare: Harry sarebbe rimasto a Balmoral appena 12 ore. Poco. Troppo poco. Inoltre l’annuncio della scomparsa della regina Elisabetta sarebbe stato dato un quarto d’ora prima il suo arrivo nella residenza. Un caso, un evento dettato da cause di forza maggiore (magari era impossibile rimandare oltre la comunicazione), oppure si tratterebbe di un chiaro segnale con cui la royal family vuole dire ai Sussex che non c’è più spazio per loro a corte (e, magari, il colpo di grazia potrebbe essere quello di escludere Meghan dalle esequie)?