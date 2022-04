"A Bucha? Sono stati gli inglesi. I corpi...": le folli teorie russe

Gli orrori di Bucha? Una messa in scena ordita dagli occidentali. Un'operazione per attribuire a Mosca le peggiori atrocità. Sulla tv russa va in onda senza contraddittorio la versione unica approvata dal Cremlino. Il racconto "dell'operazione speciale" contro Kiev si trasforma così in propaganda e arriva persino ad abbracciare il complottismo. Attraverso le frequenze di Channel 1, l'emittente vicina a Vladimir Putin, il dibattito su quanto accade in Ucraina è diventato ormai da quaranta giorni un flusso costante di accuse all'Europa e agli Stati Uniti. Anche e soprattutto in merito alle atrocità di Bucha.

Le immagini del massacro vengono mostrare la pubblico russo, accompagnate però da commenti e valutazioni che offrono alla platea una versione completamente ribaltata della realtà. In un dibattito trasmesso nelle scorse ore sul primo canale, ad esempio, lo scienziato politico russo Gevorg Mirzayan ha attribuito la strage di Bucha agli occidentali. " Questo è stato fatto da professionisti, probabilmente britannici ", ha sostenuto l'esperto, accusando gli uomini del Regno Unito di essere i migliori in questo genere di depistaggi. " Sanno come posizionare correttamente i corpi, come fare tutto correttamente e creare un bel quadro per la coscienza necrofila occidentale ", ha proseguito Mirzayan. Chiaramente, senza che nessuno lo contraddicesse o offrisse un punto di vista differente.

Pundit Gevorg Mirzayan on Bucha:



"This was done by professionals, probably British. They're the best in the area of information operations. [They know how] to place the bodies correctly, do everything correctly, create a nice picture for the necrophilic Western consciousness" pic.twitter.com/vMNQxZFnHC — Francis Scarr (@francska1) April 4, 2022

Anzi, nel prosieguo del dibattito a senso unico, le affermazioni del politologo sono state assecondate pure da Andrei Fefelov, figlio dello scrittore nazionalista russo Alexander Prokhanov. L'editore, noto per le sue posizioni pro-Putin, ha sostenuto davanti alle telecamere che dopo la " messa in scena " di Bucha, l'Occidente inscenerà " qualcosa come un attacco di gas in una rete metropolitana europea con il gas novichok ". Illazioni, fantasie, o forse convinzioni complottiste ripetute con enfasi sino a diventare una versione condivisa e accettata. Se lo dice la tv...