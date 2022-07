"Un milione di soldati ucraini pronti a liberare il sud" | La diretta

Già ieri sera, poco prima della mezzanotte ucraina, si era diffusa la notizia secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva firmato l'ordine di "riprendere il sud dell'Ucraina". Una chiara intenzione quindi, da parte delle autorità di Kiev, di rilanciare una controffensiva nelle regioni meridionali del Paese e, in particolare, su Kherson, occupata dai russi dallo scorso mese di marzo, e su Zaporizhzhia. "Stiamo raggruppando un milione di forze combattenti equipaggiate con armi occidentali per recuperare i territori meridionali occupati dalla Russia - ha poco dopo confermato il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, sul Sunday Times - il presidente Volodymyr Zelensky ha dato ordini di sviluppare piani per la liberazione delle zone costiere, considerate di vitale importanza per il Paese". Anche se l'ordine al momento sul campo non ha comportato novità, ad ogni modo sotto il profilo politico potrebbe significare una nuova fase del conflitto, almeno nelle regioni non facenti parte del Donbass. Kiev spera di poter usare al meglio le armi occidentali arrivate nelle ultime settimane e con le quali ha equipaggiato i propri soldati ammassati lungo i fronti meridionali.

Nel Donbass invece la situazione continua a essere sempre più favorevole ai russi. L'offensiva da parte di Mosca per prendere Slovjansk e Kramatorsk, i prossimi due obiettivi del Cremlino, ancora non è partita ma si stanno portando avanti tutte le azioni propedeutiche. A dimostrarlo sono i bombardamenti nelle aree limitrofe e le lente ma costanti avanzate nella zona di Bachmut. Sotto il profilo politico non sembrano esserci grandi novità. Al momento una ripresa del dialogo tra le parti appare ancora molto lontana.

La diretta:

Ore 10:21 | Intelligence Londra: "Stanchezza dei soldati è il più grande pericolo per i russi"

"La mancanza di interruzioni regolarmente pianificate dalla partecipazione a operazioni di combattimento intensive è probabilmente uno di quei problemi che danneggiano maggiormente l'esercito russo e che il Ministero della Difesa della Federazione Russa sta cercando di correggere". Lo si legge nel quotidiano report dei servizi segreti del Regno Unito dedicato alla guerra in Ucraina.

Ore 9:44 | Ue: "Vigilare contro il traffico di armi generato dal conflitto in Ucraina"

"Sappiamo per esperienza dalle precedenti guerre, che nelle fasi del conflitto e nelle fasi successive si registra un aumento di traffico di armi. Per questo dobbiamo lavorare a fronteggiare questo rischio per tempo, anche con il coinvolgimenti di Ucraina e Moldavia". Lo ha dichiarato, durante il consiglio dei ministri degli interni dell'Ue in corso a Praga, la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson.

Ore 9:11 | Segnalati combattimenti nella regione di Kherson

L'esercito di Kiev ha annunciato tramite i propri canali Telegram di aver ingaggiato scontri a Kherson con i russi, al termine dei quali nelle scorse ore sarebbe stata riconquistata la cittadina di Ivanivka, nella regione di Kherson. Lo si legge sul Kyiv Independent.

Ore 8:22 | Raid su Kharkiv

Un missile russo ha colpito un edificio residenziale di sei piani nella città di Kharkiv, la seconda del Paese. A riportarlo sono diversi media locali i quali hanno citato il servizio di emergenza statale. Non si hanno ancora notizie di eventuali vittime.

Ore 8:03 | Sale a 17 il bilancio delle vittime a Chasiv Yar

Il nuovo bilancio, sempre provvisorio, del bombardamento che ha coinvolto la cittadina di Chasiv Yar parla di17. L'attacco è avvenuto con un missile Uragan. La località si trova all'interno dell'oblast di Donetsk. Secondo le autorità locali ci sarebbero ancora 22 dispersi.

Ore 7:10 | Raid nella regione di Sumy

Bombardamenti sono stati registrati nelle scorse ore nella regione di Sumy, nel nord est del Paese. A dirlo è stato il governatore dell'oblast Dmytro Zhyvytsky, sul The Kyiv Independent. In particolare, è stato colpito soprattutto il villaggio di Esman.

Ore 5:30 | Kiev: "Un milione di soldati armati con armi occidentali pronti a riprendere il sud"

"L'Ucraina sta raggruppando un milione di forze combattenti equipaggiate con armi occidentali per recuperare i territori meridionali occupati dalla Russia". A dirlo, nel corso di un'intervista al Sunday Times, è stato il ministro della difesa ucraino Oleksii Reznikov. Lo stesso presidente Zelensky avrebbe dato l'ordine di confezionare dei piani volti a riprendere i territori occupati nel sud del Paese.