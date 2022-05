"Minaccia all'ordine globale". La von der Leyen silura Mosca

Tranchant, senza mezzi termini. Ursula von der Leyen non ha dubbi: la Russia rappresenta ad oggi la minaccia più diretta all'ordine internazionale. Al termine del vertice bilaterale a Tokyo con il primo ministro del Giappone Fumio Kishida e con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea ha affermato che Mosca "si è dimostrata la peggior minaccia alla tenuta dell'ordine globale con la sua barbarica guerra contro l'Ucraina e il suo preoccupante patto con la Cina".

Nuova presa di posizione a dir poco muscolare della von der Leyen nei confronti del Cremlino e di Vladimir Putin, un'opinione condivisa anche dal premier giapponese. "L'invasione russa dell'Ucraina non è solo una questione europea, ma scuote le fondamenta dell'ordine internazionale, anche in Asia, e per questa ragione non può essere tollerata" , l'analisi di Kishida.

Come reso noto dal governo giapponese, i rappresentanti Ue e le autorità di Tokyo hanno discusso il coordinamento delle politiche in risposta alla guerra in Ucraina e nei confronti di Pechino. L'obiettivo, fa sapere l'esecutivo di Kishida, è di ribadire la comune opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale "di mutare lo status quo territoriale di Paesi terzi" . Sia Giappone che Ue hanno condannato in maniera categoria l'offensiva militare di Mosca ai danni di Kiev e hanno ribadito la volontà di proseguire sulla strada di sanzioni finanziarie, commerciali e diplomatiche.