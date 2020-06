Morte Floyd, negli Usa è scontro Trump-Biden

Una Nazione divisa, forse mai come ora, in preda a una seconda guerra civile. È la situazione nella quale sono tragicamente piombati gli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd, l'afroamericano ucciso da un poliziotto di Minneapolis. Se nelle strade le proteste sono presto degenerate in vandalismi di ogni genere, saccheggi e violenze in molte città degli Stati Uniti, anche il dibattito politico si fa rovente. Come riporta l'agenzia Adnkronos, dopo le parole al vetriolo del candidato democratico alla Casa Bianca, che da Philadelphia ha accusato Trump di considerare le proteste per la morte di Floyd " un'opportunità per seminare il caos ", il presidente Usa ha liquidato via Twitter il dem, soprannominandolo 'Sleepy Joè. " E' stato in politica per 40 anni - ha osservato Trump - e non ha fatto nulla. Ora finge di avere le risposte. Ma non conosce nemmeno le domande. La debolezza non batterà mai anarchici, saccheggiatori o criminali, e Joe è stato politicamente debole per tutta la vita. LAW & ORDER!" ha accusato Trump su Twitter.

The Donald ha poi rivendicato i risultati ottenuti dalla sua amministrazione a favore della comunità afroamericana. " La mia amministrazione - ha spiegato su Twitter - ha fatto per la comunità nera più di qualsiasi altro presidente dopo Abraham Lincoln " ha scritto. " Le opportunity zone approvate con il senatore Tim Scott, finanziamenti garantiti per Hbcu (college e università), School Choice, la riforma della giustizia penale, il più basso tasso di disoccupazione tra i neri, più bassa povertà e criminalità nella storia. E il meglio deve ancora venire ". Nel frattempo, secondo quanto reso noto dall'avvocato di George Floyd, l'avversario di Trump, Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, parteciperà martedì a Houston, in Texas, ai funerali dell'afroamericano ucciso dalla polizia.

Per ora l'ex vicepresidene Usa non ha confermato la notizia e ha preferito attaccare l'avversario. " Le sue parole 'quando cominciano i saccheggi cominciano gli sparì' (in riferimento a un tweet di Trump di qualche giorno fa, ndr) non sono da un presidente ma da un capo di polizia razzista nella Miami degli anni Sessanta ", ha dichiarato in un discorso elettorale a Philadelphia. " Donald Trump - ha aggiunto - ha trasformato questo Paese in un campo di battaglia devastato da vecchi risentimenti e nuove paure. Pensa che la frammentazione lo aiuti. Il suo narcisismo è diventato più importante del benessere della nazione che guida. Chiedo a tutti gli americani: guardate dove siamo e ripensateci ".

La priorità dell'amministrazione Trump ora è quella di ripristinare l'ordine. Al fine di sedare le violenze dei manifestanti in tutto il Paese, Donald Trump ha annunciato che potrebbe ricorrere all'Insurrection Act, la legge del 1807 che attribuisce al presidente degli Stati Uniti il potere, in casi eccezionali, di mobilitare l'esercito federale e la Guardia Nazionale per compiti di polizia, usata per l'ultima volta nel 1992.