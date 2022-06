Mosca: "Ai mercenari americani non verrà applicata la convenzione di Ginevra" | La diretta della guerra

Ieri si attendeva una decisa reazione di Mosca dopo l'annuncio, da parte del governo lituano, della parziale chiusura del corridoio che collega l'enclave russa di Kaliningrad con la federazione. La risposta è giunta nelle ultime ore per mezzo di Andrey Klimov, capo della Commissione del Consiglio della Federazione per la protezione della sovranità. "L'Unione Europea deve correggere la situazione di Kaliningrad - ha dichiarato in una nota diffusa dalle agenzie russe - altrimenti la Russia avrà mano libera per risolvere la questione del transito delle merci con qualsiasi mezzo". Incluso quello militare, così come si intuisce dalle parole di Klimov. Quest'ultimo non a caso ha chiamato in causa la stessa Nato. "L'Allenza Atlantica - si legge ancora - ha spinto per mettere in atto il blocco alla regione russa con l'aiuto della Lituania, commettendo un'aggressione diretta contro la Russia che potrebbe costringerla a ricorrere all'autodifesa". Frasi quindi in grado di testimoniare l'aumento della tensione tra Mosca e l'occidente. Dal canto suo l'alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, ieri ha parlato di scelta legittima da parte della Lituania. "Vilnius - ha detto - sta solo applicando le sanzioni. Il passaggio non è chiuso, è regolarmente funzionante per persone e merci non raggiunte dalle sanzioni, ogni altra cosa è solo propaganda".

Intanto si continua a combattere sul campo e soprattutto, così come accade da diverse settimane a questa parte, a Severodonetsk. Nella notte è stato lo stesso portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a mettere in guardia sulla durata del conflitto. "Le nostre azioni dureranno ancora a lungo - ha dichiarato in un'intervista sulla Nbc - sarà una crisi lunga e non ci fideremo più dell'occidente". Nella stessa intervista, Peskov ha messo in guardia anche su quella che potrebbe essere la sorte dei combattenti stranieri, inclusi i due di nazionalità statunitense, catturati in Ucraina. "Loro non sono militari, li trattiamo come mercenari - ha dichiarato - a loro non si applica la convenzione di Ginevra e dunque dovranno rispondere dei crimini commessi".

La diretta:

Ore 8:08 | Ucciso un altro combattente Usa in Ucraina

Stephen Zabielski, 52enne veterano dell'esercito statunitense, è stato ucciso lo scorso 15 maggio mentre combatteva al fianco delle forze di Kiev in Ucraina. Lo ha reso noto il quotidiano newyorkese The Recorder. Il Washington Post ha riportato che il Diparimento di Stato avrebbe confermato la notizia.

Ore 7:32 | Cremlino: "I combattenti Usa catturati sono mercenari, per loro non vale la convenzione di Ginevra"

"I combattenti catturati in Ucraina Loro non sono militari, li trattiamo come mercenari. A non si applica la convenzione di Ginevra e dunque dovranno rispondere dei crimini commessi". Lo ha detto, sempre nel corso dell'intervista rilasciata all'Nbc, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Ore 7:20 | Cremlino: "Crisi sarà lunga"

"Sarà una crisi lunga, le nostre azioni dureranno ancora a lungo e non ci fideremo più dell'occidente". Lo ha detto in un'intervista alla Nbc il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Ore 5:30 | Vicepremier ucraino: "Civili vadano via da Kherson, a breve faremo un contrattacco"

Per favore, andate via perché il nostro esercito libererà senz'altro queste terre. La nostra volontà di farlo è incrollabile. E sarà molto, molto difficile aprire un corridoio umanitario quando ci sono dei bambini". Lo ha detto, annunciando una prossima controffensiva su Kherson, la vicepremier ucraina Irina Vereshchuk.

Ore 5:00 | Mosca: "Si risolva subito situazione a Kaliningrad o reagiremo"

