Mosca prepara l'offensiva su Slovyank | La diretta della guerra

Nel Donbass ci sono da segnalare importanti movimenti russi. Il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha affermato che le forze di Mosca del distretto stanno cercando di stabilire non solo il pieno controllo sul villaggio di Bogorodichne, ma anche di creare le condizioni per lo sviluppo dell'offensiva su Slovyansk. La presa di questo centro potrebbe rivelarsi fondamentale per il proseguo della battaglia nel quadrante orientale dell'Ucraina. Da qui, infatti, le unità russe potrebbero tentare di collegarsi con altri contingenti di Mosca per circondare le forze ucraine nel Donbass. E, di conseguenza, prendere per sfinimento Severodonetsk e sconfiggere le ultime sacche di resistenza nemiche.

La potenza di fuoco dell'artiglieria russa è concentrata su Severodonetsk ma, allo stesso tempo, gli uomini di Vladimir Putin stanno avanzando in altre direzioni. Mosca sta avanzando su Lysychansk da sud e sta combattendo a Berestove, Spirne, Vovchoyarivka e nella raffineria di petrolio di Lysychansk. Le truppe russe, ha sottolineato l'Institute for the Study of War (ISW) ha condotto attacchi aerei intorno alle citate Severodonetsk e Lysychansk, e hanno rafforzato il loro raggruppamento a sud dell'area intorno a Orikhove e Toshkivka. I russi, inoltre, probabilmente cercheranno di imporre i loro tentativi di interdire l'autostrada T1302 Bakhmut-Lysychansk per supportare le operazioni offensive a Lysychansk.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intanto, prevede per i prossimi giorni una pericolosa intensificazione dei raid russi sull'Ucraina, in concomitanza con gli incontri dei leader del G7 e della Nato. In un videomessaggio pubblicato ieri sera sui propri canali social, il capo di Stato ha anche sottolineato che da oggi inizia una settimana " davvero storica " per Kiev. " Una settimana in cui sentiremo una risposta dall'Unione europea sullo status di candidato per l'Ucraina. Abbiamo già una decisione positiva della Commissione Europea, e alla fine della nuova settimana ci sarà una risposta dal Consiglio europeo ", ha dichiarato Zelensky.

La diretta

Ore 9:35 | Bombardata Lysychansk,combattimenti a Severodonetsk

Attacchi aerei russi hanno causato danni significativi agli edifici residenziali di Hirske e Vrubivka, diversi edifici amministrativi sono stati bombardati a Lysychansk e continuano i combattimenti a Severodonetsk: riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai citato da Ukrinform.

Ore 8:53 | Intelligence Gb: "Limitato successo Russia per incapacità potenza aerea"

"Nel conflitto in Ucraina fino ad oggi, l'aviazione russa ha avuto una scarsa performance. La sua incapacità di fornire costantemente potenza aerea è uno dei fattori più importanti alla base del limitato successo della campagna russa. Alcune delle cause alla base delle sue difficoltà riecheggiano quelle delle forze di terra russe". Lo afferma il Ministero della Difesa britannico nel suo ultimo rapporto di intelligence pubblicato su Twitter.

Ore 8:27 | Cina-Russia: a maggio importazioni di petrolio in aumento del 55%

Le importazioni di petrolio greggio della Cina dalla Russia sono aumentate del 55 per cento su base annua nel mese di maggio, raggiungendo un nuovo record. Lo scrive il quotidiano Nikkei, che cita i dati forniti dall'Amministrazione generale delle dogane cinese. Il mese scorso, dunque, le importazioni complessive di petrolio dalla Russia, incluse quelle via mare e attraverso l'oleodotto East Siberia Pacific Ocean, sono ammontate a quasi 8,42 milioni di tonnellate. La Russia ha così soppiantato l'Arabia Saudita come primo fornitore di petrolio greggio della Cina

Ore 8:15 | Kryvyi Rih colpita nella notte dall'artiglieria russa

Nella notte l'artiglieria russa ha colpito il distretto di Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina orientale. Lo ha affermato Valentyn Reznichenko, capo dell'amministrazione militare regionale, citato da Ukrinform. Nel distretto di Novomoskovsk della regione, intanto, i soccorritori continuano a spegnere per il secondo giorno consecutivo un incendio causato da un attacco missilistico contro un deposito di carburante in cui sono rimaste ferite tre persone.

Ore 7:54 | Kirill: "Soldati russi guidati da senso morale interiore. Coraggio esemplare"

"I militari russi impegnati nell'operazione militare speciale in Ucraina e nel Donbass mostrano esempi sorprendenti di coraggio e abnegazione, e tutto deriva dal loro 'senso morale interiorè". Lo ha detto il patriarca russo ortodosso Kirill, che più volte ha benedetto la guerra voluta dal presidente Vladimir Putin in Ucraina. "I nostri giovani ora stanno difendendo la Russia sul campo di battaglia", ha detto Kirill citato da Radio Svoboda. Il capo della Chiesa ortodossa russa ha affermato che i sacerdoti che "si prendono cura" dell'esercito russo gli hanno parlato di numerosi esempi di coraggio e sacrificio. Il patriarca ritiene che questo non derivi "da uno stipendio alto", ma dal "senso morale".

Ore 7:35 | Mosca prepara offensiva a Slovyansk

Due civili sono stati uccisi e 12 feriti nelle ultime 24 ore durante un attacco missilistico dell'esercito russo nella regione di Donetsk, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko, citato da Unian. Kyrylenko ha aggiunto che le truppe nemiche nel distretto stanno cercando di stabilire il pieno controllo sul villaggio di Bogorodichne e creare le condizioni per lo sviluppo dell'offensiva su Slovyansk.

Ore 7:00 | Stato maggiore ucraino: "Russi attaccano in direzione di Bakhmut e Severodonetsk"

Le forze armate russe continuano ad attaccare le posizioni ucraine a Severodonetsk, nella regione di Luhansk, e in direzione di Bakhmut, nella regione di Donetsk, utilizzando l'aviazione. Lo ha riferito questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, sulla propria pagina Facebook. "In direzione di Severodonetsk, il nemico effettua una ricognizione aerea 24 ore su 24 con droni Orlan-10. Conduce operazioni d'assalto al fine di stabilire il pieno controllo sulla città di Severodonetsk. Le ostilità continuano, il nemico non ha successo", si legge nel messaggio.

Ore 6:30 | Zelensky prevede intensificazione ostilità da parte della Russia

"Possiamo aspettarci che la Russia intensifichi i suoi attacchi questa settimana". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Secondo il presidente nuovi e intensi attacchi potrebbero avveire in questi giorni in cui si apriranno le discussioni dei paesi dell'Unione europea sulla domanda di adesione di Kiev all'Ue.

0re 6:00 | 007 Usa: "Mosca proverà a minare voto Midterm"

Mosca "probabilmente" tenterà di scoraggiare il voto e minare la fiducia degli americani nelle elezioni di Midterm di novembre, come ritorsione alla risposta occidentale guidata dagli americani all'invasione dell'Ucraina: lo rivela la Cnn citando un nuovo documento declassificato dell'ufficio intelligence del ministero degli interni.