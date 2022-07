La Nato vuole mandare più armi pesanti all'Ucraina | La diretta della guerra

Concluso l'atteso vertice di Madrid, l'Alleanza Atlantica adesso sta valutando la possibilità di inviare sempre più armi pesanti all'Ucraina. Lo ha detto a chiare lettere il segretario della Nato, il norvegese Jens Stoltenberg. "L'Ucraina deve ottenere più armi pesanti, equipaggiamento più moderno, che devono essere consegnati più velocemente - ha dichiarato in un'intervista alla Zdf il numero uno dell'Alleanza - L'obiettivo principale degli aiuti militari è quello di rafforzare la posizione dell'Ucraina in vista dei futuri negoziati di pace con la Russia". Ieri da Parigi è arrivata la conferma del prossimo invio di nuove armi con destinazione Kiev. "La Francia consegnerà altri 6 obici Caesar e un numero significativo di veicoli blindati all'Ucraina", ha fatto sapere il presidente francese Emmanuel Macron. Una dichiarazione che fa il pari con altre dello stesso tenore pronunciate nei giorni scorsi da Berlino e da Amsterdam, dove i capi di governo di Germania e Paesi Bassi hanno annunciato l'invio di nuove armi.

Kiev chiede di essere equipaggiata soprattutto per la situazione molto delicata nel Donbass. Qui i russi, dopo aver conquistato Severodonetsk, stanno avanzando su altri fronti. A partire da quello di Lysychansk, dove la situazione è stata descritta come "difficile e drammatica" dal governatore della regione di Lugansk, così come da quello di Slovjansk. Quest'ultima è un'altra città importante per il Cremlino. In caso di conquista, le truppe di Mosca potrebbero infatti dirigersi verso Kramatorsk, "capoluogo" provvisorio di Donetsk dal 2014. L'obiettivo di prendere l'intero Donbass quindi potrebbe materializzarsi.

La diretta:

Ore 9:24 | Posizionata la bandiera Ue nel parlamento ucraino

La bandiera dell'Unione Europea è stata posizionata all'interno dell'aula della Rada, il Parlamento ucraino. Lo si legge sui media locali, i quali motivano la decisione presa dai deputati ucraini come prova della volontà di Kiev di accelerare sempre di più verso le proprie ambizioni europee.

Ore 8:33 | Nuovo raid su Mykolaiv

Almeno due missili sono stati lanciati su Mykolaiv, città meridionale dell'Ucraina situata tra Kherson e Odessa. Uno degli ordigni, come sottolineato dal comando sud dell'esercito di Kiev sui media locali, è stato intercettato. Un altro invece ha colpito la zona industriale. Al momento sono ignote le conseguenze del raid sulle infrastrutture e sui civili. Sempre in mattinata invece, un altro bombardamento ha interessato alcune zone limitrofe e ci sarebbero in questo caso delle vittime tra i civili. Il governatore della regione di Mykolaiv, Vitaliy Kim, ha denunciato il possibile uso di bombe a grappolo.

Ore 7:56 | Stoltenberg: "Più armi pesanti alla Nato"

"L'Ucraina deve ottenere più armi pesanti, equipaggiamento più moderno, che devono essere consegnati più velocemente". Lo ha dichiarato alla Zdf il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "L'obiettivo principale degli aiuti militari - ha proseguito Stoltenberg - è quello di "rafforzare la posizione dell'Ucraina in vista dei futuri negoziati di pace con la Russia".

Ore 7:00 | Si aggrava bilancio raid su Odessa: 17 le vittime

A Bilhorod-Dnistrovsky, cittadina a ovest di Odessa, un raid ha colpito un edificio residenziale di 9 piani. Inizialmente si è parlato di 10 vittime, ma si è continuato a scavare fino alle prime ore della mattinata. Le autorità locali hanno aggiornato il bilancio: adesso i morti sarebbero almeno 17.