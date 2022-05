Nessuna sorpresa per Navalny: confermata condanna a 9 anni

Difficile immaginare un epilogo diverso, soprattutto nei giorni più caldi della guerra in Ucraina. Il tribunale di Mosca ha respinto il ricorso presentato da Alexei Navalny, condannato a nove anni di carcere per frode e oltraggio alla corte. Il giornalista e attivista sarà presto trasferito in un penitenziario di massima sicurezza.

I giudici hanno dunque confermato il verdetto del tribunale di Lefertovo dello scorso marzo, un processo farsa secondo l’Unione europea. Il fondatore del partito Russia del Futuro e della Fondazione anti-corruzione è stato sanzionato “per una frode su vasta scala, con l’appropriazione indebita di denaro da parte di un gruppo organizzato” . Secondo le autorità russe, avrebbe utilizzato milioni di rubli delle donazioni per “attività estremiste e bisogni personali” . La pena per oltraggio alla corte, invece, è legata ad alcuni insulti rivolti ad un giudice nel corso di un’udienza.

Sopravvissuto nell’agosto 2020 ad un avvelenamento da Novichok, Navalny è rientrato in Russia nel gennaio 2021 ed è stato subito arrestato. In precedenza fissata a 2 anni e 8 mesi, la condanna è salita a 9 anni nel processo di due mesi fa. L’attivista è considerato la nemesi di Putin ed è diventato famoso in tutta la Russia per le sue inchieste sulla corruzione dei potenti. Il 45enne ha costruito un mini-impero digitale, al punto da mettere in difficoltà la macchina della propaganda del Cremlino. Ogni contrattacco degli uomini di Putin, infatti, non ha fatto altro che rinforzarne la fama e confermare la validità delle inchieste.