Niente vaccino per i vegani inglesi: ecco perché

Essere vegani in Inghilterra significa avere protezioni equiparabili alla professione di una fede religiosa. Questo rigido rispetto dei diritti della categoria di persone che rifiutano qualsiasi forma di sfruttamento degli animali è stato scoperto da poco tempo, grazie alla pandemia da Covid-19. Anche gli altri Stati europei, come l’Italia, sono alle prese con la campagna vaccinale, che non ingrana a dovere in nessuna nazione del Vecchio Continente. In Inghilterra, come riporta il quotidiano Italia Oggi, una normativa vigente darebbe la possibilità all’oltre mezzo milione di vegani di sfuggire all’obbligo di vaccinazione, anche in forma indiretta.

È evidente che, come è successo in Italia con il Green pass, anche altri governanti d’Europa stanno pensando ad utilizzare degli strumenti per costringere in qualche modo i cittadini a vaccinarsi contro il Coronavirus. Il primo ministro Boris Johnson è consapevole che nella sua nazione ci sono categorie di persone che potranno rifiutare in qualsiasi momento la somministrazione dell’antidoto. In particolare, i vegani rappresentano il fronte più duro da affrontare, convinti come sono di non usufruire della vaccinazione di massa. Il veganismo è dettato da principi etici di rispetto per la vita animale, è basato sul pensiero antispecista e su una particolare visione non violenta della vita, come esemplificato nella posizione di Gary Francione e altri filosofi.

I vegani non solo non mangiano carne e altro cibo derivante dallo sfruttamento degli animali, ma evitano di acquistare anche accessori come scarpe, cinture e borse in pelle, per lo stesso motivo. Il vaccino utilizzato in Inghilterra, pur non essendo realizzato con prodotti di derivazione animale, sono sperimentati su alcune cavie e ciò non può essere accettato in nessun modo da un vegano. Non tutti, però, hanno fatto prevalere il loro integralismo, il dilemma se aderire alla campagna vaccinale o meno ha toccato alcune coscienze. Non sono tanti, però, coloro che hanno preferito vaccinarsi nell’interesse della collettività; la maggioranza dei vegani resta dell'idea di continuare a proteggere gli animali innocenti, lasciando decidere al destino la sorte dei loro concittadini.