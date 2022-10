Nobel per la pace, la risposta di Mosca: sequestrata sede della Memorial ong

La risposta di Mosca al premio Nobel per la Pace conferito alla fondazione Memorial International assume il sapore della sfida. Il tribunale del distretto di Tverskoi ha decretato l'espropriazione a favore dello Stato della sede della Ong Memorial. Coincidenza? La decisione è arrivata a poche ore dalla decisione del Comitato norvegese, che ha conferito il premio per la Pace del 2022 all'attivista per i diritti umani bielorusso Ales Bialiatski, all'associazione per i diritti umani russa Memorial e all'organizzazione per i diritti umani ucraina il Centro per le libertà Civili.

Non è la prima volta, del resto, che la fondazione finisce nel mirino della Russia. Nel dicembre 2021 la Corte suprema russa aveva ordinato lo scioglimento della Memoria International, impegnata tra le altre attività nella conservazione e recupero delle storie delle vittime dei gulag sovietici.

La Russia con questa decisione rabbiosa cancella un pezzo importante della propria stessa storia. L'associazione Memorial è nata in Unione sovietica alla fine degli anni Ottanta per promuovere la ricerca storica e tutelare la memoria delle vittime dello stalinismo. In seguito ha aperto altre sedi, nel territorio russo e all'estero: in Ucraina, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia e Polonia.