La Nuova Zelanda mette al bando il fumo

È guerra totale al fumo in Nuova Zelanda, dove il governo guidato dalla premier Jacinda Ardern è pronto ad approvare una legge severissima che proibirà a tutti i giovani nati dopo il 2008, ossia quelli che attualmente hanno fino a 14 anni, di acquistare sigarette per la vita intera. Una norma choc che prevede di innalzare il divieto di anno in anno fino ad arrivare a un blocco completo. In termini pratici ciò significa che quando saranno trascorsi sessantacinque anni dal varo del provvedimento, in Nuova Zelanda potranno comprare le sigarette solo persone che hanno più di 80 anni d’età. Un programma netto e ambizioso quello messo a punto dalla Ardern che ha l’obiettivo di ridurre del 5% entro il 2025 il numero di persone che in Nuova Zelanda fumano, per poi puntare all'azzeramento.

La battaglia contro il fumo si avvarrà di altre armi. Il governo neozelandese renderà possibile solamente la vendita dei tabacchi che contengono livelli molto bassi di nicotina e ridurrà progressivamente il numero di negozi in cui sarà possibile acquistarli. Tutto questo avverrà per gradi, senza grossi scossoni, in modo da abituare la popolazione al nuovo corso. “Vogliamo assicurarci che i giovani non inizino mai a fumare – ha dichiarato durante una conferenza stampa la ministra per la Sicurezza Ayesha Verrall – e diventerà reato la vendita o la fornitura di prodotti del tabacco ai giovani” .