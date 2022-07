Nuove armi dagli Usa all'Ucraina: "Ma non ci saranno missili a lungo raggio" | La diretta

Il "day after" rispetto alla firma dell'accordo sul grano è tra i più delicati per l'Ucraina. Da una parte la prospettiva della ripresa dell'export dei prodotti agricoli ucraini, circostanza che darebbe ossigeno all'economia di Kiev e allevierebbe la penuria di cibo a livello globalre, dall'altra però le incognite di una guerra tutt'altro che vicina alla sua fine. E così già ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricordato, in un'intervista al Wall Street Journal, che soltanto nel Donbass ogni giorno muiono almeno 30 soldati di Kiev. Questa notte i nuovi bombardamenti su Slovjansk e Mykolaiv hanno ancora una volta contribuito a specificare, in primis alla popolazione ucraina, che il conflitto sta andando avanti. E in modo sempre più pericoloso. Nelle scorse ore l'intelligence di Kiev ha confermato di aver usato droni contro postazioni russe situate all'interno dell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia/Enerhodar, la più grande d'Europa e in mano ai russi dallo scorso mese di marzo. Un contesto complicato quindi, in cui, tra le altre cose, le truppe di Mosca stanno provando a gettare le basi nel Donbass per un'ulteriore avanzata verso Slovjansk e Kramatorsk, i prossimi due obiettivi.

Dalla capitale ucraina così è stata forte anche negli ultimi giorni la pressione affinché arrivino nuove armi dall'occidente. A Washington hanno confermato che si sta studiando la possibilità di un rapido invio di un nuovo pacchetto di aiuti militari. Tuttavia non saranno fornite a Kiev armi in grado di colpire la Russia. E quindi niente missili a lunga gittata. Lo ha detto, intervenendo all'Aspen Security Forum, il consigliere per la sicurezza Usa Jake Sullivan. "Noi vogliamo fare tutto il necessario per difendere l'Ucraina - si legge nelle sue dichiarazioni - ma al contempo non vogliamo un'escalation del conflitto che possa sfociare nella terza guerra mondiale".

La diretta:

Ore 9:42 | Washington: "Confermiamo la morte di due cittadini Usa nel Donbass"

"Possiamo confermare la recente morte di due cittadini statunitensi nella regione del Donbas in Ucraina". Lo ha detto ad ABC News un portavoce del Dipartimento di Stato Usa. "Siamo in contatto con le famiglie - ha aggiunto - per fornire tutta l'assistenza consolare possibile".

Ore 9:21 | Raid su Kropyvnytskyi, Kiev: "Ci sono morti e feriti"

"L'esercito russo ha lanciato 13 razzi su Kropyvnytskyi, ci sono morti e feriti, oltre a strutture e infrastrutture danneggiate". Lo si legge in un post su Telegram del capo dell'amministrazione militare regionale di Kirovohrad, Andrii Raykovich. "Questa mattina - ha proseguito - sono stati sparati 13 missili (8 Kalibr e 5 Kh-22). Sono state prese di mira le strutture infrastrutturali al di fuori del centro regionale. In particolare, l'aeroporto militare Kanatove e ad una delle strutture di Ukrzaliznytsia. Ci sono morti e feriti. Le unità di soccorso stanno lavorando sul posto".

Ore 8:28 | Accordo sul grano, Kiev: "Manterremo anche le rotte alternative per l'esportazione"

"L'Ucraina manterrà le sue rotte di esportazione del grano utilizzate prima della firma dell'accordo di Istanbul". Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agrarie ucraino Nikolay Solsky. "Il prezzo per portare il grano ucraino nei porti della Polonia, degli Stati baltici, della Romania e di altri Paesi era alto e rimane alto - ha rimarcato - Ma quelle rotte saranno mantenute e sviluppate, perché ora dobbiamo avere sempre un'alternativa".

Ore 8:11 | Forti esplosioni a Mykolaiv

All'alba di questa mattina le sirene hanno risuonato nella città di Mykolaiv e, successivamente, sono state udite forti esplosioni. Lo si legge in un post su Telegram del sindaco Oleksandr Sienkevych.

Ore 7:20 | Kiev: "Almeno mille soldati russi circondati nella regione di Kherson"

"Oltre mille soldati russi sono circondati nella regione di Kherson, nel Sud del Paese". Lo si legge in un report dell'esercito ucraino e la notizia è stata confermata da, Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente Zelensky. "I russi - ha dichiarato ai media locali - sono circondati tatticamente vicino alla città di Vyssokopillia".

Ore 6:35 | Sullivan: "Non forniremo armi a lunga gittata a Kiev"

"Noi vogliamo fare tutto il necessario per difendere l'Ucraina, ma al contempo non vogliamo un'escalation del conflitto che possa sfociare nella terza guerra mondiale". Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, intervenendo all'Aspen Security Forum