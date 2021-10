Il vergognoso attacco al padre di una delle vittime del Bataclan

Nathalie Jardin era una ragazza originaria di Marcq-en-Barœul, vicino a Lille, e faceva parte della squadra di tecnici del Bataclan dal 2011, cioè dal suo arrivo a Parigi. La sera di venerdì 13 novembre 2015, tuttavia, non era al noto locale parigino per lavorare, ma semplicemente per passare una serata serena e spensierata fra amici, prima che la furia omicida degli attentatori islamisti la uccidesse, a soli 31 anni, insieme ad altre 129 persone, fra le quali l'italiana Valeria Solesin, nel più feroce e cruento attacco che la Francia ricordi sin dal dopoguerra. Ebbene, per il quotidiano della gauche caviar, la "sinistra al caviale francese", Le Monde, è più importante parlare non tanto dell'islamismo radicale che rappresenta - ancora oggi - una grave minaccia per l'occidente e per la Francia in particolare, ma screditare il padre di Nathalie, Patrick Jardin, facendolo passare vergognosamente per un livoroso estremista di destra e antislamico.

Le Monde attacca il padre della vittima del Bataclan

Così scrive il quotidiano in un sconcertante articolo firmato da Stéphanie Marteau: " Non lasciatevi ingannare dalle magliette rosa che gli piace indossare. Patrick Jardin è un uomo arrabbiato. Parte civile nel processo per gli attentati del 13 novembre, il padre di Nathalie, 31 anni, uccisa al Bataclan, sarà in tribunale il 26 ottobre prossimo a testimoniare per 'sputare il suo odio', come lui stesso afferm a" sottolinea Le Monde. " Contrariamente agli altri che si sono costituiti parte civile, il cui dolore non si riversa in campo politico, l'insondabile tristezza di Patrick Jardin alimenta un vecchio e virulento attivismo di estrema destra. E nessuno sa se questo padre devastato riuscirà, in Tribunale, a contenere la rabbia che lo spinge ". Da sei anni agisce a margine delle associazioni delle vittime, prosegue il quotidiano, secondo lui, affette dalla 'sindrome di Stoccolma': " Loro, a differenza di me, non hanno odio. Per me è incomprensibile e a volte mi ritrovo a chiedermi se sono normale o se sono loro a non esserlo. Mi disgusta vederli inchinarsi in quel modo. Io sono incapace di perdonare e mi rifiuto di chinare la testa". Nel pezzo Le Monde definisce Patrick Jardin un'icona "anti-islamica", vicino a deputati "sovranisti" come Nicolas Dupont-Aignan, leader del partito di destra Debout la France.

L'insostenibile moralismo buonista del quotidiano della sinistra francese